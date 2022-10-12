НАСА "подвинула" астероид

НАСА защитила Землю. Пока - в тестовом формате. Американское космическое агентство отчиталось об успехе эксперимента по изменению орбиты астероида путем столкновения с зондом.

В роли тестового объекта выступил астероид Диморф в нескольких миллионах километрах от Земли. После столкновения с зондом DART период его обращения вокруг более крупного астероида Дидим сократился на 32 минуты.

Миссия DART (Double Asteroid Redirection Test) была аннонсирована аэрокосмическим агентством США как первая в истории попытка защиты Земли от потенциально опасного столкновения с космическим телом.