Илон Маск оплатит судебные расходы пострадавшим из-за лайков в X

Илон Маск предлагает оплатить судебные счета людям, с которыми работодатели "несправедливо обошлись" из-за использования его соцсети. Предложение миллиардера вызвало недоумение у тех, кто был уволен из Twitter после его поглощения.

Миллиардер Илон Маск, владелец социальной сети X, ранее известной как Twitter, предложил оплатить судебные издержки тем, с кем работодатель "несправедливо обошелся" из-за их деятельности на этой платформе.

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"Если с вами несправедливо обошелся работодатель из-за того, что вы разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет", - написал он своим 151,9 млн. подписчиков. Он добавил, что сумма, которую он готов профинансировать, "не ограничена".

Пользователи, в том числе многие знаменитости и другие люди, привлекающие внимание общественности, иногда оказывались в затруднительном положении со своими работодателями из-за спорных тем, которые они затрагивали в своих публикациях, лайках или ретвитах на платформе.

В процессе покупки социальной платформы Маск называл себя "абсолютным сторонником свободы слова", что вызвало опасения некоторых активистов, что платформа может стать более открытой для языка вражды.

Многие аккаунты, которые были навсегда заблокированы или приостановлены при прежнем владельце Twitter, были восстановлены, в том числе и аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, удаленного с платформы за твиты, в которых увидели риск подстрекательства к насилию в связи со штурмом Капитолия.

В ответ на предложение Маска зазвучали призывы сначала помочь бывшим сотрудникам Twitter, которые были бесцеремонно уволены после того, как он возглавил компанию.

Маск преследует НПО

На прошлой неделе стало известно, что юрист, представляющий интересы X, угрожал независимым исследователям, изучавшим язык вражды и дезинформацию на платформе.

Центр противодействия цифровой ненависти (CCDH) сообщил, что адвокат Маска Алекс Спиро направил письмо, в котором обвинил организацию в "ряде тревожных и необоснованных заявлений, которые, как представляется, рассчитаны на то, чтобы нанести ущерб Twitter в целом и его бизнесу цифровой рекламы в частности".

CCDH назвал юридические угрозы "наглой попыткой скрыть правду о своих собственных неудачах", добавив: "Мы стоим на страже наших исследований. Миллиардеры не могут нас запугивать".