В организации утверждают, что из-за гаджетов ученики отвлекаются на занятиях, это приводит к снижению успеваемости.

В своём новом докладе ЮНЕСКО предостерегает от чрезмерного использования технологических устройств, главным образом, смартфонов и компьютеров. Эксперты организации убеждены: их нужно применять в меру, только по назначению, и руководить процессом должен квалифицированный преподаватель.

"Цифровая революция имеет неизмеримый потенциал. И сегодня звучат призывы о том, что она должна регулироваться в обществе. Точно так, нужно быть внимательным к тому, как её технологии используются в сфере образования", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

"Их использование должно быть направлено на повышение качества обучения и на благо учащихся и преподавателей, а не во вред им".

Авторы доклада признают, что новые технологии могут быть полезны в учебном процессе для освоения определённых навков и получения знаний в конкретных научных областях. Но школам следует регламентировать эту сферу, чтобы избежать пагубного воздействия на детей.

"Данные крупномасштабных международных исследований, например, PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), свидетельствуют о негативном влиянии чрезмерного использования ИКТ на успеваемость учащихся", - говорится в отчёте.

Даже простое нахождение рядом с мобильным устройством отвлекает школьников, считают в ЮНЕСКО. Отмечается, что в каждой четвёртой стране мира смартфоны в школах запрещены.

В списке фигурируют Франция, которая ввела эту меру в 2018 году, Италия, где учителя забирают смартфоны учеников в начале дня. В 2024 году к ним присоединятся Финляндия и Нидерланды.

ЮНЕСКО рекомендует ввести глобальный запрет на использование смартфонов в школьных классах.

"Нам необходимо извлечь уроки из наших прошлых ошибок при использовании технологий в образовании, чтобы не повторять их в будущем", - заявил Манос Антонинис, соавтор отчёта.

"Мы должны научить детей жить как с технологиями, так и без них; извлекать из огромных объёмов информации необходимое, игнорируя то, что не нужно; сделать так, чтобы технологии служили поддержкой, но не вытесняли человеческое взаимодействие в процессах преподавания и обучения".

Акцент на живом общении

ЮНЕСКО с настороженностью относится к тезису о положительном влиянии технологий в школах, поскольку аргументы в его пользу поступают в основном из самых богатых стран мира, таких как Великобритания, или от "тех, кто пытается их продать".

В агентстве ООН утверждают, что образование должно полагаться не на технологии, а на взаимодействие с людьми.

За последние 20 лет во многих классах бумагу заменили экранами, учащиеся листают не многотомные энциклопедии, а электронную Википедию, у которой в 2021 году было по 244 млн. просмотренных страниц в день. Тем более, что пандемия ускорила "технологическую революцию" в школах: миллионы учеников перешли на онлайн-обучение.

По данным ЮНЕСКО, в 2022 году около 50% средних школ в мире будут подключены к Интернету в педагогических целях.

В организации убеждены: общество должно чётко решить, какое место в учебном процессе будет отведено технологиям. "Слишком большое внимание к технологиям в образовании, как правило, дорого обходится. Средства, потраченные на них, должны быть направлены на обустройство классов, оплату труда учителей и учебники для детей, не имеющих к ним доступа, чтобы они тоже могли получить средний уровень образования и базовые навыки".

Кроме того, эксперты подчёркивают, что преимущества технологий в образовании распределяются неравномерно, и дети из неблагополучных семей обычно лишены возможности ими пользоваться.