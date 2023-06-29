В канализациях ЕС слишком много лекарств, экологи призвали европейцев меньше болеть

Шведские эксперты работают над пилотным проектом очистки сточных вод от потенциально опасных для экологии остатков фармпрепаратов. Поручение пришло от Еврокомиссии, где обещают возложить больше ответственности на плечи производителей лекарств. Экологи тем временем призывают оздоравливать население.

Завод в Уппсале, Швеция, ежегодно перерабатывает около 20 миллионов кубометров сточных вод. Помимо питательных веществ, фосфора и органических материалов, эти воды также содержат остатки лекарств, в числе которых - антидепрессанты, анксиолитики, противовоспалительные средства и препараты от давления.

Неполезные для рыб лекарства

"Мы говорим о нанограммах на литр. Это очень низкий уровень, - поясняет Анна Мария Сундин, инженер предприятия. - Но некоторые вещества способны оказывать негативное воздействие на водную среду уже при очень малой концентрации".

Внутренние органы и репродуктивные циклы рыб и земноводных могут быть серьезно повреждены остатками препаратов. В настоящее время инженеры работают над пилотным проектом, чтобы попытаться удалить до 80% из пятерки самых вредных веществ. Они тестируют технологии, включая активированный уголь и анионообмен. Задача - найти эффективное и экономически доступное решение. Задачи огромны.

"Соединения различных веществ имеют разные химические и физические свойства, - уточняет Мария Сундин, - и это влияет на эффективность удаления". Пилотный проект завершится в 2024 году. Времени немного, так как очистка вод действительно является приоритетной задачей. Эксперты обеспокоены тем, что водные экосистемы все больше загрязняются остатками фармацевтических препаратов, поступающих от домашних хозяйств, промышленных предприятий, производящих лекарства, а также со стороны интенсивного сельского хозяйства или больниц.

Побочный эффект для природы

В мире насчитывается около 4 тысяч активных ингредиентов лекарств. До 90% доз, принятых перорально, могут быть выведены из нашего организма с сохранением действующих свойств, причем 10% таких веществ представляют риск для окружающей среды.

Сложная ситуация, по мнению исследователей из Шведского агентства по медицинским препаратам. "Одна из проблем - в том, что они очень устойчивы к растворению, - говорит Стефан Берггрен, директор ведомства.- Это связано с тем, что цель - добиться воздействия на организм, что предполагает резистентность к растворению в желудке. Препараты должны быть стойкими. Это означает, что, проходя через организм, они порой попадают в окружающую среду все еще в активном состоянии".

Поэтому, наряду с усовершенствованными технологиями очистки сточных вод, решающее значение имеют подходы к смягчению последствий на уровне источника. В рамках фармацевтической реформы, представленной в апреле, Еврокомиссия предлагает ужесточить оценку экологического риска, которая уже обязательна для всех фармацевтических компаний, размещающих свои препараты на рынках ЕС.

Комиссия также изучает возможность отказывать в разрешении на продажу, если компании не предоставят всеобъемлющие и обоснованные описания экорисков. Предложено перепроверить и уже выведенные на рынок препараты, если эксперты считают их потенциально вредными для окружающей среды.

Больше проверок, меньше больничных

Экологические ассоциации согласны с необходимостью решительных действий. Эксперты призывают к дальнейшим мерам по сокращению использования антибиотиков в сельском хозяйстве и к более рациональной утилизации фармацевтических препаратов. Они также стремятся содействовать экономически эффективному потреблению более экологичных лекарств. "Мы должны сделать сектор здравоохранения чище, - убеждена Элин Энгдаль, менеджер Шведского общества охраны природы - Сегодня фармацевтическая промышленность разрабатывает более экологичные лекарства. Они легче разлагаются, но и стоят дороже. Так что это только одна часть - создание биоразлагаемых медикаментов. Вторая часть - профилактика, так, чтобы люди не болели так часто и не нуждались в таком количестве лекарств".