Транснациональные компании обещают беженцам работу и стажировки

Camille Bello и AP

Накануне Всемирного дня беженцев более 40 корпораций обязались ускорить экономическую интеграцию переселенцев из Украины и других стран. Программа рассчитана на 250 тысяч вынужденных переселенцев, оказавшихся в Европе.

Adidas, Amazon, Marriott, Microsoft, Starbucks – в понедельник ведущие транснациональные компании обязались в течение следующих трёх лет трудоустроить в Европе тысячи беженцев, включая украинцев, бежавших от полномасштабного российского вторжения.

Накануне Всемирного дня беженцев более 40 корпораций заявили, что в общей сложности 250 000 вынужденных переселенцев смогут стажироваться или работать у них, причём с 13 680 кандидатами заключат трудовой договор. Эти амбициозные планы были озвучены на бизнес-форуме в Париже, организованном в рамках инициативы Tent Partnership for Refugees, которая мобилизует деловое сообщество для улучшения жизни беженцев.

"Это не просто цифры, это семьи, которые оставили всё в надежде на спасение и которые надеются как можно скорее встать на ноги и вернуться к нормальной жизни", – сказала Келли Клементс, заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Компания Amazon возглавляет этот процесс, в течение следующих трёх лет её сотрудниками в Европе станут не менее 5 тысяч лиц, которым была предоставлена временная защита.

Гостиничные сети Marriott и Hilton возьмут на работу по 1 500 человек, Starbucks и ISS – по 1 000. Более скромные обязательства взяли на себя такие бренды, как Adidas, Starbucks, L'Oréal, PepsiCo и Hyatt.

"Мы поможем им с оплатой юридических услуг, обеспечим консультации, наставничество, предложим программы обучения, повышения квалификации, языковые курсы, сделаем всё, что только только можно, – заявил Euronews Офори Агбока, вице-президент Amazon, отвечающий за работу с персоналом. –Наша цель – обеспечить их не просто полноценной работой, а работой, на которой они смогут самореализоваться и приносить пользу нашей компании".

"Разнообразие – залог инноваций, креативности, новых идей"

В Amazon уверены, что компании выгодно трудоустраивать беженцев. "Это сделает нас ещё более сильными", – говорит Агбока.

По его словам, речь будет идти о работе в центрах выполнения заказов и хранения, а также в сфере транспорта и доставки.

Гиганта розничной онлайн-торговли неоднократно критиковали за близкие к рабским условия труда и изнурительные смены на ряде объектов.

В начале этого года Amazon объявил о сокращении 27 000 рабочих мест, что вписалось в общую тенденцию в мире технологий. Во время пандемии число сотрудников резко выросло, за этим последовала волна увольнений.

Солидарность не имеет национальности

По словам Келли Клементс, 110 миллионов человек были перемещены по всему миру, из них 12 миллионов – из Украины. Почти половина украинских беженцев живёт в Европе, где волна миграции, вызванная полномасштабным вторжением России, стала крупнейшей со времен Второй мировой войны.

Хотя в ООН приветствуют усилия европейских стран по приёму украинцев, там напоминают, что защита должна быть предоставлена и другим людям, спасающимся от конфликтов и кризисов в таких странах, как Сирия, Судан и Афганистан.

При этом украинцам порой не легче найти работу, особенно в таких странах, как Ирландия или Соединённое Королевство.

Стратегия win-win

Участники и организаторы форума ожидают, что в итоге более 2 млрд евро достанутся беженцам из Украины и других стран.

По словам Гидеона Мальца, генерального директора Tent Partnership for Refugees, "когда беженцы автономны и сами зарабатывают себе на жизнь, государства меньше тратят из казны".

"Речь не идёт о дискриминации в пользу беженцев. Это просто признание того, что есть очень много опытных, квалифицированных людей, которые не могут попасть на рынок труда по обычной процедуре, а их может нам не хватать", – подытожил он.