Кораблекрушение в Греции: выжившие — в лагере беженцев

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Членам экипажа затонувшего судна предъявлено обвинение

В центр по приёму беженцев в Малакасе под Афинами прибывают мигранты, спасённые после кораблекрушения несколько дней назад. Выжили чуть более 100 человек из почти 800, находившихся на борту. Три десятка спасённых пока остаются в больницах.

А ещё девять человек находятся под арестом: это экипаж судна, граждане Египта, которым греческие власти предъявили обвинения в создании преступной организации и нелегальной перевозке людей. За место на рыбацкой лодке, буквально забитой людьми, с каждого пассажира брали от 4 до 6 тысяч долларов.

В Греции объявлен трёхдневный траур. Представители ООН заявили, что эта трагедия должна заставить вновь обратить внимание на миграционный кризис и поиски путей его решения.

Джереми Лоуренс, пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека:

«То, что произошло в среду, подчёркивает необходимость расследования деятельности контрабандистов и торговцев людьми и обеспечения их привлечения к ответственности».

Поисково-спасательная операция в районе трагедии пока продолжается, но за последние сутки не найдено ни новых тел, ни выживших.