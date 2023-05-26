Симбиоз с искусственным интеллектом

Илон Маск получил разрешение на тестирование на людях имплантатов мозга, с помощью которых будет возможно общаться с компьютером посредством мысли. Он опасается, что системы ИИ смогут обогнать людей и в один прекрасный день взять управление в свои руки

Илон Маск получил разрешение от органов здравоохранения США на тестирование на людях имплантатов мозга с возможностью обмена данными и общения с компьютером посредством мысли. Ранее такого плана чипы тестировались на животных. Изначально приборы предназначались для помощи парализованным или людям, страдающим неврологическими заболеваниями. Маск утверждает, что в перспективе изобретение может использоваться для оказания помощи и борьбы с широким спектром недугов и патологий Так же, по мнению миллиардера, эти чипы позволят человечеству достичь "симбиоза с искусственным интеллектом (ИИ)". Компания хочет сделать такие имплантаты максимально надежными для того, чтобы после безопасной операции мозг человека приобрел компьютерную мощь. Миллиардер опасается, что системы ИИ смогут обогнать людей и в один прекрасный день взять управление в свои руки.