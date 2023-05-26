Симбиоз с искусственным интеллектом

Илон Маск получил разрешение на тестирование на людях имплантатов мозга, с помощью которых будет возможно общаться с компьютером посредством мысли. Он опасается, что системы ИИ смогут обогнать людей и в один прекрасный день взять управление в свои руки
Илон Маск получил разрешение от органов здравоохранения США на тестирование на людях имплантатов мозга с возможностью обмена данными и общения с компьютером посредством мысли.
Ранее такого плана чипы тестировались на животных.
Изначально приборы предназначались для помощи парализованным или людям, страдающим неврологическими заболеваниями.
Так же, по мнению миллиардера, эти чипы позволят человечеству достичь "симбиоза с искусственным интеллектом (ИИ)".
Компания хочет сделать такие имплантаты максимально надежными для того, чтобы после безопасной операции мозг человека приобрел компьютерную мощь.
Миллиардер опасается, что системы ИИ смогут обогнать людей и в один прекрасный день взять управление в свои руки.