Сгенерированное ИИ изображение заставило Уолл-стрит рухнуть

Euronews

Изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, впервые повлияло на движение рынков. Уолл-Стрит упала из-за появления в сети фейковой фотографии горящего Пентагона.

Фальшивое изображение взрыва рядом с Пентагоном распространилось в социальных сетях и вызвало кратковременное падение фондового рынка США в понедельник.

На снимке, который уже опровергнут, был изображен шлейф дыма, клубящийся рядом со штаб-квартирой Министерства обороны США. Эксперты говорят, что это изображение имеет признаки искусственного интеллекта (ИИ) и иллюстрирует угрозу, которую представляет эта технология с точки зрения распространения дезинформации.

Изображением поделились несколько аккаунтов в Twitter, имеющих синюю галочку "проверено", в том числе один, выдававший себя за новостное агентство Bloomberg — "@BloombergFeed", - который после этого был заблокирован.

Впоследствии фальшивые новости были распространены десятками других аккаунтов в Твиттере, включая российскую государственную новостную сеть RT, которая была заблокирована в ЕС, но имеет более 3 миллионов подписчиков на платформе.

Ряд аккаунтов, разместивших фальшивое изображение в Twitter, похоже, публикуют теории заговора, посты о криптовалютах или фейковую информацию о войне России в Украине.

Один из них, WhaleChart, разместил изображение в Twitter вместе с текстом: "СРОЧНО: Взрыв возле Пентагона". Этот твит был просмотрен более 500 000 раз.

Фейковую новость опровергла пожарная служба округа Арлингтон, которая заявила: "Агентство по защите сил Пентагона и ACFD осведомлены о распространенном в социальных сетях сообщении о взрыве возле Пентагона. В Пентагоне или рядом с ним не происходит никакого взрыва или инцидента, и нет никакой непосредственной опасности или угрозы для населения".

Однако несколько американских новостных изданий отметили, что Уолл-стрит заметно просела через несколько мгновений после того, как изображение начало распространяться в Twitter. Редакция Bloomberg даже назвала это "возможно, первым случаем, когда сгенерированное ИИ изображение привело рынок в движение".

Этот инцидент усиливает растущую обеспокоенность по поводу потенциального использования инструментов ИИ для распространения фальшивых новостей, дестабилизации общества и привлечения избирателей перед выборами.

Хаос в системе проверки Twitter

Под руководством Илона Маска, купившего компанию за 44 миллиарда долларов в октябре прошлого года, Twitter внес неоднозначные изменения в свою систему верификации. Ранее аккаунты, которые считались заметными — страницы экспертов, знаменитостей, журналистов или организаций — проверялись.

Согласно новой политике, любой человек может получить синий флажок верификации, заплатив за это, и ему не нужно предоставлять никаких доказательств для его идентификации.

Это изменение привело к предупреждениям о том, что на платформе могут появиться случаи самозванства, и их число значительно возросло.

На запрос о комментарии по электронной почте Twitter ответил эмодзи "какашка".

Джинн из бутылки

Фальшивое изображение было распространено на фоне продолжающегося беспокойства по поводу искусственного интеллекта и потенциальных опасностей, которые он может представлять.

Опрос Reuters/Ipsos, опубликованный 17 мая, показал, что более двух третей американцев обеспокоены негативным влиянием ИИ, а 61% считает, что он может угрожать цивилизации.

На прошлой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман призвал политиков разработать систему регулирования для ИИ на слушаниях, в ходе которых один из сенаторов, Кори Букер, сказал: "Невозможно загнать этого джинна в бутылку. В глобальном масштабе это взрывоопасно".

Европейский союз сейчас разрабатывает собственный закон об ИИ для регулирования этой технологии.