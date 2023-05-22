Найден ключ к увеличению продолжительности жизни

Ученые обнаружили ключ к увеличению продолжительности жизни и усилению клеток, борющихся с раковыми образованиями.

Задача учёных - снизить риск рецидива рака, усилить клетки, убивающие рак, и изучить возможности увеличения продолжительности жизни человека.

В контексте значительных успехов, достигнутых за последние несколько десятилетий в поиске путей продления полноценной жизни, недавний прорыв знаменует собой еще одну "очень важную" веху. Ученые из Тайбэйского медицинского университета (на Тайване) обнаружили генетическую модификацию у мышей, которая может увеличить силу клеток, убивающих рак, в два-семь раз и продлить их жизнь на 20%.

Чтобы еще больше улучшить результаты прошлогоднего новаторского исследования, в новых опытах они успешно воспроизвели выдающийся результат предыдущего исследования на обычных мышах путем однократной пересадки стволовых клеток крови.

Новые результаты, опубликованные в научном журнале Cold Spring Harbor Protocols, "очень важны", как подчеркнул ведущий исследователь Тайбэйского университета Че-Кун Джеймс Шен. Он считает, что результаты могут иметь глубокие последствия для здоровья человека.

"Мы надеемся применить их в ближайшем будущем, и я думаю, что если это сработает, то они смогут пройти клинические испытания, возможно, в следующем году или к концу этого года", - сказал он Euronews Next.

Исследователи впервые выявили аминокислоту (белок под названием KLF1), которая при изменении "сохраняет все здоровые характеристики юного организма".

Это включает в себя "улучшение двигательных функций, улучшение обучаемости и памяти, а также усиление противораковых клеток", - поясняет Шен. Как он отметил, в эксперименте "шерстка у мышей также была гораздо более темной и блестящей".

Один из важнейших признаков старения, фиброз, также значительно уменьшился. Это процесс, который характеризуется накоплением фиброзной ткани, что приводит к нарушению работы внутренних органов.

Но последние результаты показывают, что исследовательской группе удалось перенести преимущества аминокислоты KLF1, которая играет важную роль в транскрипции генов различных типов клеток крови, на мышей без мутаций благодаря трансплантации стволовых клеток.

Снижение риска развития рака и борьба с раковыми клетками

Пересадка стволовых клеток является стандартным терапевтическим подходом для лечения определенных типов рака крови. Основываясь на этом первоначальном прорыве, команда ученых Шена надеется снизить риск возобновления рака и увеличить число клеток, убивающих рак, путем генетической модификации стволовых клеток человека с помощью KLF1.

Хотя устранение рака само по себе - многообещающая научная перспектива, генное вмешательство учёных может также иметь потенциал для увеличения продолжительности жизни.

Исследователи выявили множество генетических вариантов, которые увеличивают продолжительность жизни мышей. Тем не менее, значительная часть этих вариантов благоприятствовала исключительно самкам мышей. При этом способа передачи преимуществ от мутантных мышей к диким (нормальным) мышам найдено не было.

"Самки всегда имеют подобные преимущества, но в этой модели поведения нет никаких гендерных преимуществ", - отмечает Шен.

Самое главное, добавляет он, "многие из предыдущих разновидностей мышей демонстрировали побочные эффекты, но у наших мышей мы их не наблюдали".

Испытания с KLF1 оказались успешными при тестировании на мышах с различной генетической историей, что указывает на отсутствие влияния на результаты специфической генной истории.

Иными словами, польза от исследования может быть универсальной, а значит, иметь более широкое применение.

"Думаю, что схема, скорее всего, будет работать и на людях, - сказал Шен в интервью Euronews. - И не обязательно делать полную пересадку костного мозга, достаточно лишь частичной замены на 30 или 20%, чтобы сделать мышей устойчивыми к раку".

Повышенная способность убивать рак, которую можно наблюдать у мутантных мышей, объясняется различными биологическими изменениями, происходящими после манипуляций с генами.

Но исследователи обнаружили, что у "мутантов" способность определенных клеток, убивающих рак, таких как Т-клетки и естественные киллеры (NK), несущие аминокислотную замену, "все имеют более высокую способность убивать раковые клетки, от 2 до 7 раз выше, чем у диких [нормальных] мышей".

Когда команда поняла, что генетическая модификация аминокислоты "выражена только в клетках крови", они попробовали вводить определенные типы клеток крови от мутантных мышей диким мышам с многообещающими результатами.

Означает ли это, что в скором времени пересадка костного мозга раковому пациенту может быть проведена и людям? Шен надеется, что скоро такая перспектива может стать реальностью.

"Думаю, что с этической точки зрения это очень важно. И в то же время, это то, что мы пытаемся сделать", - говорит Че-Кун Джеймс Шен, добавляя, что они уже работают над тем, чтобы использовать результаты исследований для совершенствования методов лечения рака.