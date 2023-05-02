Кадры решают все: в ЕС строят школы для профессионалов будущего

Европа готовится к "зеленому" переходу и ставит на профессионалов нового поколения. Чтобы вывести на рынок людей с умениями и навыками завтрашнего дня, ЕС финансирует академии и учебные центры, к которым подключает и производственные компании.

Кто возьмется за переход?

Амбициозные проекты Европейского союза в области "зеленой" энергетики сдерживаются нехваткой квалифицированных кадров, которые могли бы заняться реализацией соответствующих проектов. Можно ли оперативно устранить этот пробел?

В ЕС считают, что да - и инвестируют миллионы евро в специализированные академии. В Гренобле находится одна из первых школ, где готовят специалистов для аккумуляторной отрасли при поддержке местного профильного производителя Verkor, институтов и лабораторий.

Не случайно: к 2025 году Евросоюз рассчитывает стать вторым в мире производителем литий-ионных батарей. Для этого необходимо подготовить 800 тысяч специалистов.

Кому-то из них предстоит работать на строящихся на севере Франции трёх крупных заводах, включая новую фабрику Verkor около Дюнкерка. Она будет поставлять аккумуляторы для новой линейки автомобилей Alpin от Renault.

Главный заказчик батарей - автопром. Еuronews

"Сегодня основные компетенции в производстве аккумуляторов сконцентрированы в основном в Азии и США, - отмечает Эмили Ронде, руководитель проекта центра в Гренобле. - Нам не хватает этих навыков, потому что переход только начался. Чтобы европейские и французские компании могли закрепиться в этом секторе, необходимо обучить людей".

Академики для аккумуляторной отрасли

Европейская комиссия в 2021 году открыла Академию при Европейском аккумуляторном альянсе, предоставив грант на 10 миллионов евро. "Академия - это сеть школ, целью которых является обучение молодежи, тех, кто начинает или продолжает учиться, а также специалистов, которым нужна переподготовка для перехода к работе с электромобилями", - поясняет Ронде.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен объявила 2023 год Европейским годом навыков. Комиссия намерена создать академии для индустрии Net Zero и уже выделила на эти цели 5,5 миллионов евро.

Компаниям нужны специалисты, например, для установки тепловых насосов и солнечных батарей. Растет спрос на работников в области цифровых технологий и устойчивого развития. В Лионе компания Iten производит перезаряжаемые микробатареи, которые используются в многочисленных устройствах - от умных платежных карт до медицинских имплантов.

"Технологии развиваются очень быстро, и для нас очень важно иметь навыки, которые отвечают потребностям времени, - рассказывает Фабьен Габен, генеральный директор компании Iten. - Мы в компании разработали собственные производственные процессы, собственные продукты и наняли экспертов из всех областей, с которыми сотрудничаем. Мы много работаем с лабораториями и университетами, которые помогают нам обучать персонал совершенно новым навыкам".

Хотя Европа отстает от Китая в некоторых областях Net Zero, Фабьен Габен убежден: она впереди там, где речь идет об устойчивом развитии. "Все новые отрасли промышленности, которые появляются в Европе, интегрируют принципы устойчивого дизайна, что даст им преимущество перед конкурентами с других континентов", - говорит эксперт.