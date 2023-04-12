Как конфликт КНР и Тайваня может отразиться на поставках полупроводников

Euronews with AP

Конфликт между Китаем и Тайванем "будет иметь последствия буквально для всех стран на земле", заявил на прошлой неделе в интервью Euronews госсекретарь США Энтони Блинкен.

Беседа проходила на фоне растущей напряженности между КНР и Тайванем, в то время как Пекин проводил трехдневные военные учения вблизи острова.

Боевые действия на Тайване могут иметь множество последствий для экономики и безопасности во всем мире. Одно из самых серьезных может быть связано с производством полупроводниковых чипов.

Полупроводники являются важнейшим компонентом электронных продуктов, устройств и инфраструктуры: от смартфонов и автомашин до медицинского и военного оборудования.

По мере того, как мир становится все более цифровым, в нем появляется больше и больше устройств Интернета вещей, искусственного интеллекта, облачных вычислений, спрос на полупроводники будет только расти.

Тайвань - один из крупнейших в мире производителей этих чипов, отметил Блинкен в интервью Euronews.

Китай поклялся в конечном итоге “объединить” Тайвань с материком - цель, которую западные страны интерпретируют как возможную военную интервенцию в будущем.

Что такое полупроводники и почему они так важны?

Полупроводники, которые часто называют просто чипами, являются важнейшими компонентами электронных устройств, которые ежедневно используются в нашей жизни.

От смартфонов, телевизоров и ноутбуков до автомобилей и самолетов, а также широкого спектра медицинских приборов. Без полупроводников мир, каким мы его знаем, перестал бы функционировать.

Согласно отчету консалтинговой компании McKinsey & Company, к 2030 году объем их продаж достигнет триллиона долларов.

В отчете говорится, что около 70% роста, по прогнозам, будет обеспечено тремя отраслями: автомобилестроение, вычислительная техника и хранение данных, а также беспроводная связь.

Хотя полупроводники критически важны для современного мира, их производство - это сложный и дорогостоящий процесс, включающий множество этапов.

Из-за их важности для многих товаров перебои в производстве чипов могут иметь серьезные последствия для глобальной цепи поставок. Это было хорошо заметно во время пандемии COVID в 2020 году, когда работа части фабрик по производству микросхем была временно остановлена.

Рост спроса на электронику означает повышение спроса на чипы. Когда заводы возобновили работу, накопились огромное количество заказов.

Роль Тайваня в производстве полупроводников

На долю Тайваня приходится производство более 60% полупроводников в мире, в том числе более 90% самых современных из них.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) занимает около 54% мирового рынка, поставляя чипы таким компаниям, как Apple, Qualcomm и Nvidia.

Доля США на этом рынке составляет около 12%, а европейских стран всего 9%.

И США, и ЕС планируют расширять производство полупроводников. Представители ЕС заявили, что намерены увеличить долю Европы до 20% к 2030 году, а правительство США в прошлом году приняло закон CHIPS, объявив о миллиардных инвестициях в производство полупроводников.

Как агрессия Китая против Тайваня может повлиять на поставки

Учитывая почти монопольное положение Тайваня в производстве современных микросхем, военное столкновение с Китаем будет иметь огромные последствия для всего мира.

Доминирующее положение Тайваня в производстве полупроводников некоторые аналитики называют "кремниевым щитом", однако недавние военные учения Китая вокруг острова вызывают вопросы о том, насколько прочен этот щит.

"Половина мировых коммерческих перевозок проходит через Тайваньский пролив каждый день, 70% полупроводников, которые нужны нам для наших смартфонов, посудомоечных машин, автомобилей, производится на Тайване. Если бы возник какой-то кризис в результате действий Китая, это имело бы ужасные разрушительные последствия для мировой экономики, вот почему страны мира ждут от всех ответственного поведения", - сказал Блинкен в интервью Euronews после заседания НАТО по иностранным делам в Брюсселе 5 апреля.

Если Китай блокирует Тайвань или вторгнется на остров, это приведет к прекращению поставок значительного числа полупроводников.