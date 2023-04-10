Китай завершил военные учения около Тайваня

Euronews

Китай объявил об окончании военных учений около Тайваня на фоне растущей напряженности по поводу будущего острова. Тайваньская армия приготовилась к возможному вмешательству. По словам официальных лиц, в воскресенье десятки самолетов нарушили так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, когда эсминец ВМС США USS Milius приблизился к месту учений в Южно-Китайском море.

Сунь Ли-фан, пресс-секретарь Минобороны Тайваня: "Не намереваясь обострять ситуацию, вооруженные силы Тайваня будут отстаивать наш суверенитет и обеспечивать нашу национальную безопасность сдержанным, рациональным и продуманным образом. Между тем, наши подразделения ПВО остаются в состоянии повышенной боевой готовности".

Пекин заявил, что учения направлены на укрепление мира и стабильности и что Тайвань не должен претендовать на формальную независимость.

Ван Вэньбинь, МИД Китая:"Независимость Тайваня и мир и стабильность в Тайваньском проливе несовместимы. Если мы хотим сохранить мир и стабильность в Тайваньском проливе, мы должны решительно противостоять любой форме сепаратистской деятельности за независимость Тайваня".

Китайские маневры прошли после поездки главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти. В Вашингтоне заявили о необходимости продажи вооружений Тайваню. Пекин в связи с этим выразил протест, заверив, что примет эффективные и решительные ответные меры.