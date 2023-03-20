Крупнейший банк Швейцарии UBS поглощает Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков (3,2 млрд долларов) в попытке избежать дальнейших потрясений на мировом рынке банковских услуг, объявил президент Швейцарии Ален Берсе.

Берсе назвал это решение "очень важным для стабильности международных финансов". Неконтролируемый крах Credit Suisse приведет к неисчислимым последствиям для страны и международной финансовой системы", добавил Берсе.

Эта сделка была одобрена швейцарским финансовым регулятором FINMA.

В свете слияния двух банковНацбанк Швейцарии согласился увеличить ликвидность UBS на 100 млрд франков ($108 млрд)в дополнение к кредиту в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд).

Как сообщается, правительство страны создало необходимую правовую базу для оказания помощи Credit Suisse, позволяющее провести слияние без одобрения акционеров, и предоставило Нацбанку Швейцарии дополнительные гарантии по умолчанию по ссудам с ликвидностью.Кроме того, власти выделили UBS $9 млрд швейцарских франков (около $10 млрд), чтобы покрыть потенциальные убытки, которые понесет банк в рамках сделки.

Объединение двух крупнейших и наиболее известных швейцарских банков, каждый из которых имеет богатую историю, восходящую к середине 19-го века, сильно ударило по репутации Швейцарии как мирового финансового центра — в стране появляется единый национальный гигант в банковском деле.

Credit Suisse отнесен Советом по финансовой стабильности, международным органом, осуществляющим мониторинг мировой финансовой системы, к числу глобально системообразующих банков мира. Это означает, что, по мнению регулирующих органов, его неконтролируемый крах приведет к воздействию на всю финансовую систему, подобно краху Lehman Brothers 15 лет назад.

При этом президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что банки "находятся в совершенно ином положении, чем в 2008 году" во время финансового кризиса, отчасти благодаря более жесткому государственному регулированию.

В то время как UBS покупает Credit Suisse, представители UBS заявили, что они планируют продать часть Credit Suisse или уменьшить размер банка в ближайшие месяцы и годы.

15 марта у Credit Suisse произошло крупнейшее за историю банка падение акций 24,2%. После этого банк обратился к Нацбанку Швейцарии с просьбой выделить ему кредит в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд).