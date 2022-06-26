Дорогой газ тянет вверх цены на электроэнергию

Европейские политики обсуждают вопрос, как сделать так, чтобы продолжать получать природный газ из России, но платить за него меньше, чем сейчас. Это связано с тем, что высокие цены на газ бьют не только по тем, кто пользуется им в быту или в производстве. Они также играют определяющую роль при формировании цены на электроэнергию. Дело в том, что пятая часть электроэнергии в ЕС производится на газовых электростанциях. Поэтому рост цен на газ всегда влечет за собой рост цен на электричество.

Кроме повышения цены на газ подорожание электричества вызывают и другие факторы. Например, снижение генерации на гидроэлектростанциях из-за засухи.

В Италии в настоящее время установилась самая высокая цена за электроэнергию в Европе: 230 евро и 5 центов за мегаватт в час. Во Франции цена за мегаватт в час уже в мае достигла 197 евро. Это на 257% больше, чем в мае 2021 г. В Германии майская цена составила 177 евро, пройдя пиковую цену в 251 евро в марте этого года.

Конечно, потребители не платят полную цену за электроэнергию. Они получают государственные субсидии, пользуются ограничениями, которое государство накладывает на поставщиков электроэнергии и так далее.

Но в воскресенье крупнейшие энергетические компании Франции, такие как Engie, Total и EDF выступили с призывом к населению «предпринять немедленное, коллективное и массовое усилие» по снижению потребления электричества.

В заявлении говорится, что затраты на электроэнергию подрывают покупательную способность и ведут к росту неравенства.