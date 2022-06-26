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мир

Дорогой газ тянет вверх цены на электроэнергию

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Счетчик электроэнергии.
Счетчик электроэнергии.   -   Авторское право  Gerry Broome/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Европейские политики обсуждают вопрос, как сделать так, чтобы продолжать получать природный газ из России, но платить за него меньше, чем сейчас. Это связано с тем, что высокие цены на газ бьют не только по тем, кто пользуется им в быту или в производстве. Они также играют определяющую роль при формировании цены на электроэнергию. Дело в том, что пятая часть электроэнергии в ЕС производится на газовых электростанциях. Поэтому рост цен на газ всегда влечет за собой рост цен на электричество.

Кроме повышения цены на газ подорожание электричества вызывают и другие факторы. Например, снижение генерации на гидроэлектростанциях из-за засухи.

В Италии в настоящее время установилась самая высокая цена за электроэнергию в Европе: 230 евро и 5 центов за мегаватт в час. Во Франции цена за мегаватт в час уже в мае достигла 197 евро. Это на 257% больше, чем в мае 2021 г. В Германии майская цена составила 177 евро, пройдя пиковую цену в 251 евро в марте этого года.

Конечно, потребители не платят полную цену за электроэнергию. Они получают государственные субсидии, пользуются ограничениями, которое государство накладывает на поставщиков электроэнергии и так далее.

Но в воскресенье крупнейшие энергетические компании Франции, такие как Engie, Total и EDF выступили с призывом к населению «предпринять немедленное, коллективное и массовое усилие» по снижению потребления электричества.

В заявлении говорится, что затраты на электроэнергию подрывают покупательную способность и ведут к росту неравенства.