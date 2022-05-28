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Каршеринг как философия здоровья планеты

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 Gorkem Sifael
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Каршеринг как философия здоровья планеты
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai

В очередном выпуске программы "Встреча с предпринимателем" мы представляем Вильгельма Хедберга - основателя компании Еkar, первого и крупнейшего на Ближнем Востоке сервиса каршеринга и мобильной аренды автомобилей.

Вильгельм рассказывает, как вдохновлялся примером отца. Профессор Массачусетского технологического института, тот затем стал предпринимателем. Еще маленьким Вильгельм "слушал, как отец разговаривал по телефону с людьми со всего мира, заключая  сделки, и это завораживало".

У Вильгельма были различные бизнес-идеи, но он решил поработать в крупной фирме и набраться опыта. Устроился в норвежскую судоходную компанию и переехал в ее отделение в Дубае. Через несколько лет он основал собственную компанию QMS Global, которую позже продал, чтобы  запустить Еkar. Почему?  "Я хотел оказывать большее социальное влияние, буквально менять жизни сотен тысяч людей", - отметил Вильгельм в интервью Euronews.

Идею Хедбергу подал его друг и коллега-предприниматель Рави Бхусари, рассказав об опыте каршеринга  в Канаде. "Каждый автомобиль, который арендуется совместно, означает, что десять машин убираются с дорог, а это экономит парковочные места, топливо и сокращает деястки тысяч тонн вредных выбросов", - рассказывает Вильгельм.

Сегодня в парке сервиса - 3,5 тысячи автомобилей,  к концу года их будет 11 тысяч. Главным достижением Вильгельм считает запуск платформы, позволяющей привлекать к каршерингу компании по прокату из разных стран.