Каршеринг как философия здоровья планеты

В очередном выпуске программы "Встреча с предпринимателем" мы представляем Вильгельма Хедберга - основателя компании Еkar, первого и крупнейшего на Ближнем Востоке сервиса каршеринга и мобильной аренды автомобилей.

Вильгельм рассказывает, как вдохновлялся примером отца. Профессор Массачусетского технологического института, тот затем стал предпринимателем. Еще маленьким Вильгельм "слушал, как отец разговаривал по телефону с людьми со всего мира, заключая сделки, и это завораживало".

У Вильгельма были различные бизнес-идеи, но он решил поработать в крупной фирме и набраться опыта. Устроился в норвежскую судоходную компанию и переехал в ее отделение в Дубае. Через несколько лет он основал собственную компанию QMS Global, которую позже продал, чтобы запустить Еkar. Почему? "Я хотел оказывать большее социальное влияние, буквально менять жизни сотен тысяч людей", - отметил Вильгельм в интервью Euronews.

Идею Хедбергу подал его друг и коллега-предприниматель Рави Бхусари, рассказав об опыте каршеринга в Канаде. "Каждый автомобиль, который арендуется совместно, означает, что десять машин убираются с дорог, а это экономит парковочные места, топливо и сокращает деястки тысяч тонн вредных выбросов", - рассказывает Вильгельм.

Сегодня в парке сервиса - 3,5 тысячи автомобилей, к концу года их будет 11 тысяч. Главным достижением Вильгельм считает запуск платформы, позволяющей привлекать к каршерингу компании по прокату из разных стран.