Космический стартап в ОАЭ мечтает о лунной миссии

Программа "Встреча с предпринимателями" предлагает знакомство с организаторами уникального космического стартапа в ОАЭ, который рассчитан на студентов и всех, кого интересует наука.

Космос для студентов

Бассам Альфели и Нада Аль-Шаммари сегодня - деловые партнеры в компании Orbital Space. Их стартап предлагает студентам и любителям технологий возможность разрабатывать и тестировать программные коды на вращающихся вокруг Земли мини-спутниках, работа идет через наземную станцию.

Бассам рассказал Euronews, что учился в США получил инженерное образование, а по возвращении в Дубай стал свидетелем открытия там Космического центра имени Мохаммеда бен Рашида и Космического агентства ОАЭ. Это подтолкнуло мужчину к осуществлению давней мечты - принять участие в космических проектах и миссиях. Его спутницей в бизнесе стала педагог Нада Аль-Шаммари, сообща они и зарегистрировали Orbital Space.

Партнеры по космическому бизнесу. Euronews

Бассам вспоминает, как шел к первому космическому эксперименту. "Мы решили объявить конкурс, его участники, студенты, могли предлагать идеи, которые мы обещали затем реализовать в космосе. Было очень трудно выбрать лишь одно предложение, но в итоге мы остановились на самом подходящем. Нас интересовало поведение кишечной палочки за пределами Земли. Мы работали со студентами почти год, чтобы запустить этот эксперимент", - рассказывает он.

Квадратный спутник и мечты о Луне

В 2021 году компания Orbital Space отправила в космос CubeSat - миниатюрный спутник квадратной формы, на его изготовление у специалистов ушло около двух лет. Позже группа построила наземную станцию в "Кремниевом оазисе" Дубая и там принимает сигналы с орбиты.

Необычный квадратный спутник. Euronews

"Наземная станция позволяет студентам разрабатывать и отправлять спутнику программные коды, это захватывает молодых", - рассказывает Нада, которая верит в необходимость креативности и самоотдачи в науке.

И Orbital Space, и другие связанные с космосом стартапы получают поддержку в Космическом центре ОАЭ, на помощь приходит и "кремниевый" инкубатор. Orbital Space готовится расширить палитру своих проектов. "Наши следующие миссии будут связаны с Луной" , - обещает Бассам.