Мягкие, но необычные: какие симптомы вызывает штамм омикрон?

Пока некоторые страны вновь ужесточают карантинные меры и свободу передвижения, опасаясь распространения штамма омикрон, президент Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелик Кутзи назвала симптомы инфицированных "мягкими, но необычными".

Кутзи стала одним из первых специалистов, предупредивших власти о распространении нового штамма.

По ее словам, из 30 пациентов с омикроном, которых она наблюдала, ни одного не пришлось госпитализировать. Большинство из обратившихся к Кутзи были мужчины моложе 40. Чуть меньше половины - вакцинированы. Главным общим симптомом оказалась сильная усталость.

Также пациенты жаловались на ломоту в теле и сухой кашель. Лишь у немногих наблюдалась небольшая температура, и почти ни у кого не было потери обоняния и вкуса. Ни одному инфицированному омикроном в Южной Африке не потребовался кислород.

"У нас был интересный случай: девочка лет шести с высокой температурой и очень частым пульсом, - сказала Кутзи в интервью The Telegraph. - Я задумалась о госпитализации, но когда я ее проверила через два дня, ей было намного лучше".

Почему ВОЗ считает омикрон опасным?

В то время как ВОЗ называют этот штамм "тревожным", многие вирусологи, включая Кутзи, считают, что пока неизвестно, представляет ли он реальную опасность. "Я не говорю, что он не будет вызывать серьезных случаев, но в настоящее время даже у невакцинированных пациентов, которых мы наблюдали, были легкие симптомы", - сказала она.

"Я уверена, что у многих людей в Европе уже был этот штамм, но его не так часто выявляли, потому что врачи следили за симптомами дельты", - добавила Кутзи.

Главной проблемой, по мнению вирусологов, являются не симптомы, которые вызывает омикрон, а скорость его распространения. Первый случай был выявлен в ЮАР 9 ноября. На прошлой неделе уже три четверти случаев - около трех тысяч человек - были инфицированы именно этим вариантом. При этом некоторые эксперты спорят, что большое число случаев может быть связано с тем, что этот штамм легче определить с помощью многих ПЦР-тестов, чем его предшественников.

ВОЗ также озабочен некоторыми мутациями штамма, которые вызывают риск повторного заражения или могут оказаться более устойчивыми к существующим вакцинам.

Помимо прочего, Кутзи признает, что влияние омикрона на пожилых пациентов пока также неизвестно.

Омикрон вызвал панику

Новый вариант B.1.1.529 был официально зарегистрирован в Южной Африке 25 ноября. На следующий день Всемирная организация здравоохранения назвала его 15-й буквой греческого алфавита "омикрон", обойдя предыдущие буквы "ню" и "кси". Организация объяснила этот шаг нежеланием вызвать недопонимание среди носителей английского и китайского языков, так как буква "ню" созвучна с английским словом "new" ("новый"), а "кси" - с именем китайского лидера Си Цзинпина.

Новый штамм вызвал волну паники среди мировых лидеров. Многие страны всего за несколько часов приняли решение запретить въезд на свою территорию путешественникам из стран южной Африки.

Несколько стран сообщили о случаях инфицирования омикроном, включая Бельгию, Италию, Великобританию и Германию, в основном от путешественников из стран южной Африки.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил сожаление по поводу ограничений на поездки, заявив, что они не имеют под собой научного обоснования. "Вместо того, чтобы запрещать поездки, богатые страны должны поддерживать усилия развивающихся экономик, без промедления помогать им с доступом к вакцинам и с их производством, чтобы жители этих стран получило достаточное количество доз для вакцинации", - сказал он.