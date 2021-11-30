Байден: "омикрон" - не повод для паники

Власти США пока не намерены ужесточать санитарные правила из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом объявил президент Джо Байден. По его словам, в Белом доме пока не видят достаточных оснований для принятия новых жестких мер для сдерживания пандемии.

Я немедленно ограничил поездки из стран Южной Африки. Но хотя эти ограничения на поездки могут замедлить распространение «омикрона», они не могут его остановить. Но это дает нам время, чтобы мы могли сделать больше, действовать быстрее, чтобы люди поняли, что надо привиться. Этот вариант — повод для беспокойства, но не для паники. Джо Байден президент США

После сообщений о потенциальной опасности «омикрона» США оказались в числе первых стран, ограничивших въезд из Южной Африки, где был обнаружен этот вариант COVID-19.

Несмотря на прекращение авиасообщения и закрытие границ, новый вид коронавируса обнаружен уже в целом ряде государств, в том числе в Израиле, Нидерландах, Германии и Великобритании. Байден ожидает, что рано или поздно штамм «омикрон» будет выявлен и в Соединённых Штатах