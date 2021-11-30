Байден: "омикрон" - не повод для паники

Байден: "омикрон" - не повод для паникиКомментарии
Власти США пока не намерены ужесточать санитарные правила из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом объявил президент Джо Байден. По его словам, в Белом доме пока не видят достаточных оснований для принятия новых жестких мер для сдерживания пандемии.
После сообщений о потенциальной опасности «омикрона» США оказались в числе первых стран, ограничивших въезд из Южной Африки, где был обнаружен этот вариант COVID-19.
Несмотря на прекращение авиасообщения и закрытие границ, новый вид коронавируса обнаружен уже в целом ряде государств, в том числе в Израиле, Нидерландах, Германии и Великобритании. Байден ожидает, что рано или поздно штамм «омикрон» будет выявлен и в Соединённых Штатах