Что такое блокчейн?

При слове "блокчейн", вероятно, первое, что приходит на ум, - это биткоин. На самом деле эта технология чрезвычайно многогранна и имеет потенциал далеко за пределами криптовалют.

Блокчейн набрал популярность за последние несколько лет, потому что он позволяет нам защищать и проверять все виды данных в децентрализованной сети, которые невозможно изменить.

Идея зародилась еще в 1991 году, когда программисты Стюарт Хабер и Скотт Сторнетта предложили систему защиты временных меток на документах от вмешательства. Затеманонимный программист или группа программистов, использующих псевдоним Сатоши Накамото, создали на основе этой технологии биткоин.

В 2009 году Сатоши Накамото успешно развернули первую публичную блокчейн-систему.

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