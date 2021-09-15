Индустрии видеоигр обещают долгое процветание

Индустрия видеоигр не перестаёт развиваться, привлекая всё новых пользователей. Только за последние три года количество геймеров увеличилось на 500 млн человек. Согласно последнему докладу аналитиков компании Accenture, стоимость всемирной индустрии компьютерных игр превысила 250 млрд евро. Не будет преувеличением сказать, что она процветает, несмотря на пандемию — а, может быть, и благодаря ей.

Пандемия сделала видеоигры популярнее

Из-за санитарных ограничений в последние 18 месяцев люди проводят гораздо больше времени дома и у них появилось больше свободного времени. Производители наблюдали резкое увеличение количества скачиваний игр между февралём и апрелем 2020 г.

Пол Харрел, удостоенной профессиональной премии геймдизайнер, работающий в компании Neon Play. По его словам, сейчас его компания, производящая игры для мобильных телефонов, переживает интересное время из-за неуклонно растущего спроса.

Сейчас во взрослую жизнь вступает поколение, которое росло на играх с раннего детства. И оно не собирается отказываться от игр даже в зрелом возрасте. По словам американского аналитика Теда Поллака, люди постепенно привыкают к видеоиграм и их рынок увеличивается. Это значит, что в индустрии будут появляться новые рабочие места и перспективы карьерного роста.

Новые технологии и ассортимент

Индустрия видеоигр растёт не только за счёт смартфонов. Всё больше новых любителей обретают компьютерные игры, в том числе сетевые, профессиональный киберспорт. Один из чемпионов последнего, Ахмад аль-Мегессиб, что профессиональные геймеры находятся в постоянном контакте с производителями игр:

«Мы испытываем игры и даём свое заключение производителю. А затем там уже изучают наше заключение, вносят в игру исправления и, как правило, выпускают в новом году лучшую версию»_._

Катарец Халифа аль-Харун широко известен в арабоговорящем мире как видеоблогер Mr. Q. На своём канале Raqami TV, на который подписаны 2,7 млн зрителей, он рассказывает о культуре и повседневности Катара, а также о новейших гаджетах и ведеоиграх. Он также владеет магазином видеоигр в Дохе, который привлекает со всего региона геймеров, желающих обзавестись техническими новинками. По его словам, клиенты всё больше стремятся сделать свой компьютер и игры, в которые они на нём играют, более индивидуальными. Это рождает спрос на повышение ассортимента.

«Я совершенно уверен, что все мы любим настраивать и конфигурировать под себя. Конечно, когда люди берут что-то многоцветное, это не для того, чтобы всё была цвета радуги, а для того, чтобы вы могли выбрать цвет, который вам больше подходит. Люди хотят собирать компьютеры по своему вкусу»_._

Некоторые из этих игр сложнее, чем выглядят на первый взгляд. А глядя на профессиональных геймеров, кажется, что они сводятся к простому нажатию клавиш. Геймер Джамаль Аллен Джави помогает молодым игрокам подсказками и наставлениями:

«Не все люди могут позволить себе роскошь покупать игры в магазине. Я покупаю их, играю, а затем пишу обзоры. После чего люди присылают мне вопросы по поводу графики, видео, звука и содержания этих игр»_._

Без всякого сомнения мир компьютерных игр постоянно развивается. А игроки переходят на новый уровень.