Перспектива "умных" городов: в Амстердаме учатся "управлять" толпой
Иногда вместе с популярностью появляются проблемы.
До пандемии Амстердам был переполнен туристами. Но несмотря на снижение турпотока из-за санитарных ограничений, необходимость социального дистанцирования и желание лучше управлять городом в будущем заставили власти начать испытания технологии мониторинга толпы.
Камеры и алгоритмы искусственного интеллекта фиксируют размер, плотность и направление толпы. Затем зашифрованные данные отображаются в виде тепловой карты.
Эту технологию тестируют на двух локациях, включая футбольную "Йохан Кройф Арену".
Городские власти уверяют, что это умное решение защищает как конфиденциальность, так и безопасность людей.
Эта система, в которой есть приложение, сообщающее пользователям о загруженности районов, - лишь одно из множества умных решений в нидерландской столице.
Именно по этой причине Амстердам стал городом-наставником программы ЕС "Умные города".
Инициатива, финансируемая европейской программой помощи бизнесу COSME, направлена на продвижение экологической и цифровой трансформации Европы.
Что касается самого рынка: разработчики ожидают, что спрос на такие умные решения значительно вырастет.
Программа "Умные города" — часть более широкой системы поддержки ЕС, которая признает важность выполнения обещаний, данных и оформленных в Европейском зеленом курсе. ЕС стремится к переходу к более цифровой, ориентированной на услуги и низкоуглеродной экономике.