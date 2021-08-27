Перспектива "умных" городов: в Амстердаме учатся "управлять" толпой

Иногда вместе с популярностью появляются проблемы.

До пандемии Амстердам был переполнен туристами. Но несмотря на снижение турпотока из-за санитарных ограничений, необходимость социального дистанцирования и желание лучше управлять городом в будущем заставили власти начать испытания технологии мониторинга толпы.

Камеры и алгоритмы искусственного интеллекта фиксируют размер, плотность и направление толпы. Затем зашифрованные данные отображаются в виде тепловой карты.

Эту технологию тестируют на двух локациях, включая футбольную "Йохан Кройф Арену".

Городские власти уверяют, что это умное решение защищает как конфиденциальность, так и безопасность людей.

Это действительно помогает нам, как городу, знать, где образуется толпа. Когда она увеличивается в размерах и, в особенности, в каких местах. Это помогает нам понять, как нам действовать дальше. Например, перенаправлять потоки людей. И эти данные очень полезны для нас Рэйчел Тинкамп муниципалитет Амстердама

Эта система, в которой есть приложение, сообщающее пользователям о загруженности районов, - лишь одно из множества умных решений в нидерландской столице.

Именно по этой причине Амстердам стал городом-наставником программы ЕС "Умные города".

Инициатива, финансируемая европейской программой помощи бизнесу COSME, направлена на продвижение экологической и цифровой трансформации Европы.

Программа "Умные города" нацелена на использование новых технологий, чтобы помочь 136 городам стать более функциональными, привлекательными и конкурентоспособными. В конечном счете, речь идет о взаимном обучении, обмене решениями, чтобы избежать изобретения колеса и внедрять уже существующие решения Корнелия Динка Amsterdam Smart City

Что касается самого рынка: разработчики ожидают, что спрос на такие умные решения значительно вырастет.

У "умных" решений много возможностей для бизнеса. Эти проблемы становятся все более насущными, и если вы бизнес-разработчик, дизайнер или программист, вы можете определить эти проблемы и помочь городу найти более социально устойчивое, экологичное и экономически устойчивое решение этих проблем Томас ван Арман основатель и директор TAPP

Программа "Умные города" — часть более широкой системы поддержки ЕС, которая признает важность выполнения обещаний, данных и оформленных в Европейском зеленом курсе. ЕС стремится к переходу к более цифровой, ориентированной на услуги и низкоуглеродной экономике.