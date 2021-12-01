Тель-Авив стал самым дорогим городом мира

Тель-Авив обошёл Париж и Сингапур, став самым дорогим городом мира, свидетельствуют данные ежегодного исследования The Economist.

Это объясняется стабильностью израильской валюты, шекеля, по отношению к доллару и такими факторами мировой коньюнктуры как ускорившаяся за год инфляцияи и проблемы с цепочками поставок. Специалисты отмечают, что измеренный ими рост цен оказался самым стремительным за последние пять лет и составил 3,5%. Пандемия Covid-19 и прочие ограничения продолжают давить на производство и торговлю по всему миру, отмечает англоязычный еженедельник.

Тель-Авив поднялся на первое место с пятого, которое занимал в прошлом году, отмечается в исследовании.

Глобальный индекс стоимости жизни, публикуемый Economist Intelligence Unit, оценивает 173 города по ценам в потребительской корзине, состоящей из более чем 200 товаров и услуг.