В розничной торговле назревает революция

Жёсткая конкуренция вынуждает коммерсантов искать новые подходы к торговле. Всё больше торговых сетей обзаводятся интернет-магазинами, продажи в которых не перестают расти. Эта тенденция не обошла стороной и рынок предметов роскоши, спрос на которые стабильно рос последние десять лет. Сейчас объём торговли в этом сегменте оценивается в 380 млрд долларов.

Пандемия не проходит совершенно бесследно для товаров из верхнего эшелона рынка, спрос на которые сократился от 25 до 45%. Специалисты предсказывают, что рост спроса в этом сегменте отскочит на прежний уровень года через два.

Корейский бренд покоряет в Европу

Один из брендов, представленных на очень конкурентном рынке автомобилей премиум-класса, — Genesis. Он был запущен всего пять лет назад, но уже сейчас составляет достойную конкуренцию таким маркам как BMW и Mercedes, особенно в Китае и США. А теперь он готов покорить и европейский рынок.

С нами на связи управляющий директор европейского представительства марки Доминик Бёш.

— Г. Бёш, почему марки премиум-класса показали такую устойчивость? Они нашли золотую середину между живым общением с клиентом и обслуживанием через интернет?

— Конечно, коронавирусная пандемия изменила поведение покупателей. Заказ товаров через интернет стал новой нормой. Но также верно то, что потребителям по-прежнему нравится делать покупки в магазине - особенно сейчас, когда наблюдается улучшение ситуации.

— Вы сначала запустились в США и Китае. А сейчас вы посматриваете в сторону Европы. Чему вас такому научил первоначальный опыт, что́ можно было бы использовать на таких рынках как Великобритания, Германия или Швейцария?

— Европейский рынок премиум-класса самый сложный и конкурентный в мире. Мы предлагаем потребителям не только сам товар. Да, мы накопили богатый опыт в Корее, также как и в Америке. Но наш подход здесь немного отличается тем, что мы применяем персональный подход к клиентам. Мы предоставляем им персонального ассистента Genesis, который будет сопровождать на всём протяжении пользования автомобилем.

— Не могли бы вы рассказать подробнее об этой идее персонального ассистента? Как она родилась? И в чём её достоинство с точки зрения бизнеса?

— В корейском языке есть слово «сонним» (손님). Оно хорошо описывает то, как мы хотели бы относиться к нашим клиентам. «Сонним» значит гость в вашем доме. Это значит, что мы хотим относиться к клиентам в наших салонах также, как мы относимся к гостям в нашем доме.

Высокотехнологический гипермаркет

Вы уже сталкивались со словом «фигитальный»? Выглядит оно как досадная опечатка, но на самом деле это модное слово описывает применение магазинами новейших технологий для большего комфорта покупателей.

Новейший торговый центр в Катаре, делающий акцент на этих технологиях, называется «Вандомская площадь» (Place Vendôme). Наш специальный корреспондент Шехерезада Сафла получила эксклюзивное право первой увидеть своими глазами результаты этой революции в торговле. «Евроньюс» — первый международный телеканал, попавший в это здание стоимостью в несколько млрд евро на экскурсию. Директор проекта Шон Келли рассказал ей о том, как в этом пространстве будут применяться новейшие технологии.

— Всё будет очень просто с момента, как вы въедете на нашу парковку. Специальный сервис поможет вам легко найти на ней свою машину. Мы думаем включить его в мобильное приложение «Вандомская площадь», которое охватит и свяжет всех и вся. Мы сейчас ломаем голову над тем, на сколько языков его нужно перевести.

Значит ли это, что розничная торговля начинает возрождаться в новой форме? Ответ я получил от Карин Сегеди, руководителя отдела моды и предметов роскоши в женевском филиале компании Deloitte:

— Мы отслеживаем поведение покупателей на протяжении 18 месяцев. Сейчас мы видим, что 59% потребителей во всём мире больше ходят в магазины без опаски, тогда как в январе таких было 45%. Но 40% населения всё ещё опасаются ходить за покупками. А те, кто ходят в магазин, предпочитают там не задерживаться делают покупки как можно быстрее.

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