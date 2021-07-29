Тунис: "Посмотришь, но не купишь"

Политический и экономический кризис в Тунисе приводит к обнищанию населения. На одном из крупнейших рынков тунисской столицы половина прилавков — пустые: у покупателей нет денег, а значит нет и спроса на продукты, которые раньше считались ходовыми.

"Это рынок для бедных, но сегодня тут даже килограмма фруктов не купить. Мы не можем больше себе этого позволить. Ты просто смотришь на фрукты и уходишь без покупки. То же самое с мясом — посмотришь, но не купишь".

Тунис живёт в условиях комендантского часа, введённого президентом Каисом Саедом после массовых манифестаций и протестов. В воскресенье глава государства отправил в отставку премьер-министра, приостановил работу парламента и лишил депутатов неприкосновенности.

В города введена армия, что позволило восстановить относительное спокойствие. Но действия Саеда вызвали серьёзную обеспокоенность за рубежом. В Тунисе оппозиция называет шаги президента "конституционным переворотом" и "возвращением к диктатуре".

Именно в Тунисе 10 лет назад началась "Арабская весна", но смена власти и политического курса не принесла благополучия. Тунисская экономика и до коронакризиса находилась в плачевном состоянии: до пандемии безработица доходила до 18%