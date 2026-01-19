Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
ФРГ и Франция готовят европейский ответ на "экономический шантаж" Трампа

Пресс-конференция в Берлине 19 января
Пресс-конференция в Берлине 19 января
By Eleonora Vasques & Mared Gwyn Jones & Irina Sheludkova
Опубликовано Последние обновления
Европейский союз должен использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты против "экономического шантажа" Трампа, заявил в понедельник министр экономики Германии.

Вице-канцлер и федеральный министр экономики Германии Ларс Клингбайль заявил в понедельник, что Европейский союз должен быть готов использовать весь арсенал ответных мер, чтобы отразить угрозы президента США Дональда Трампа.

"Европейцы должны дать понять, что предел достигнут", - сказал немецкий министр. "Существует юридически закрепленный инструментарий, позволяющий ответить на экономический шантаж".

В выходные Трамп заявил, что Америка повысит пошлины на европейские товары на 10%, если блок продолжит противостоять его попыткам взять под контроль Гренландию.

"Германия и Франция пришли к соглашению. Мы не позволим себя шантажировать. Европа даст единый и четкий ответ на угрозы президента Трампа ввести пошлины, и сейчас мы вместе с нашими европейскими партнерами готовим решительные контрмеры".

Клингбайль сообщил, что они включают три пункта: предыдущее соглашение с США о пошлинах приостановлено; европейские тарифы на импорт из США, приостановленные до 6 февраля, могут вступить в силу; инструменты ЕС для реагирования на экономический шантаж.

"Шантаж между союзниками, которые сотрудничают уже 250 лет, шантаж между друзьями – это, конечно, недопустимо", – заявил министр экономики и финансов Ролан Лескюр на совместной пресс-конференции в Берлине.

Среди инструментов, которые может использовать ЕС, - инструмент по борьбе с принуждением, который позволяет блоку наказывать недружественные государства за экономическое принуждение, ограничивая третьи страны в участии в тендерах на государственные закупки, ограничивая торговые лицензии и закрывая доступ к единому рынку.

Принятый в 2023 году, этот инструмент никогда не использовался, но эскалация угроз президента США в выходные вызвала призывы к его применению, в том числе со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

Бывшие высокопоставленные чиновники ЕС, включая бывших комиссаров Паоло Джентилони и Сесилию Мальмстрем, также поддержали идею использования этого инструмента.

