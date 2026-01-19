Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Актуален ли ЕС в мире без правил? Дебаты евродепутатов в «The Ring»

Депутаты Европарламента Хенрик Даль (ЕНП) и Лина Гальвес (S&D) в The Ring
Евродепутаты Хенрик Даль (ЕНП) и Лина Гальвес (СиД) в программе «The Ring» Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Méabh Mc Mahon
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Актуален ли ЕС в мире, где сила всё чаще берёт верх над международным правом? Об этом в The Ring, дебатах Euronews, где два евродепутата спорят о главном.

К нам присоединились Хенрик Даль, датский депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП), и Лина Гальвес, депутат Европарламента из Испании от Прогрессивного альянса социалистов и демократов (С&Д). Два депутата спорят о геополитических амбициях Европы, внутреннем устройстве ЕС и его отношениях с Соединенными Штатами.

«Никогда не существовало международного порядка, основанного на правилах. Новым является признание этого», считает Хенрик Даль. Датский политик предупреждает, что влияние ЕС ограничено его зависимостью от НАТО и склонностью вместо реальных действий возвращаться к заявлениям и резолюциям. «Владимир Путин не особо боится резолюций или резко сформулированных писем», говорит он в программе The Ring.

Лина Гальвес, в свою очередь, критикует ЕС за то, что он не соответствует собственным принципам. «Если мы заявляем, что выступаем за многосторонность и международное право, должны действовать соответственно», говорит она, называя реакцию ЕС в отношении Венесуэлы непоследовательной.

В беседе также затрагиваются Гренландия и НАТО, что поднимает непростые вопросы о европейских гарантиях безопасности. «В обычной ситуации, если бы кто-то напал на Гренландию, мы применили бы статью 5», отмечает Даль. «Но если бы Соединенные Штаты напали на Гренландию, именно они должны обеспечивать ее безопасность».

Несмотря на разногласия, оба депутата согласны в том, что значимость Европы не гарантирована. «Нам предстоит бороться за свою значимость», говорит Даль, предупреждая, что «новой валютой стала грубая сила».

Лина Гальвес утверждает, что структуры ЕС не успевают за глобальными переменами, а единство необходимо, чтобы Европа могла использовать уже имеющуюся у нее силу как рынка и политического игрока.

Смотрите The Ring на Euronews TV или в плеере выше.

Ведущая The Ring: Мейв Макмахон, продюсеры: Луис Альбертос Алтарехос и Амайя Эчеваррия, монтаж: Закария Виньерон.

