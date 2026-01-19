К нам присоединились Хенрик Даль, датский депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП), и Лина Гальвес, депутат Европарламента из Испании от Прогрессивного альянса социалистов и демократов (С&Д). Два депутата спорят о геополитических амбициях Европы, внутреннем устройстве ЕС и его отношениях с Соединенными Штатами.

«Никогда не существовало международного порядка, основанного на правилах. Новым является признание этого», считает Хенрик Даль. Датский политик предупреждает, что влияние ЕС ограничено его зависимостью от НАТО и склонностью вместо реальных действий возвращаться к заявлениям и резолюциям. «Владимир Путин не особо боится резолюций или резко сформулированных писем», говорит он в программе The Ring.

Лина Гальвес, в свою очередь, критикует ЕС за то, что он не соответствует собственным принципам. «Если мы заявляем, что выступаем за многосторонность и международное право, должны действовать соответственно», говорит она, называя реакцию ЕС в отношении Венесуэлы непоследовательной.

В беседе также затрагиваются Гренландия и НАТО, что поднимает непростые вопросы о европейских гарантиях безопасности. «В обычной ситуации, если бы кто-то напал на Гренландию, мы применили бы статью 5», отмечает Даль. «Но если бы Соединенные Штаты напали на Гренландию, именно они должны обеспечивать ее безопасность».

Несмотря на разногласия, оба депутата согласны в том, что значимость Европы не гарантирована. «Нам предстоит бороться за свою значимость», говорит Даль, предупреждая, что «новой валютой стала грубая сила».

Лина Гальвес утверждает, что структуры ЕС не успевают за глобальными переменами, а единство необходимо, чтобы Европа могла использовать уже имеющуюся у нее силу как рынка и политического игрока.

