Владимир Путин заявил, что готов пощадить украинских солдат в Курской области, если они сдадутся.

РЕКЛАМА

Президент России Владимир Путин заявил, что готов пощадить украинских солдат в Курской области. Его слова прозвучали в ответ на призыв президента США Дональда Трампа сохранить жизни военнослужащим ВСУ, блокированным российскими войсками.

По словам Путина, для реализации призыва Трампа необходима полная капитуляция и вывод войск из Курской области: "Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен".

Российский президент добавил, что военнослужащим "будет гарантирована жизнь и достойное обращение".

"Хочу подчеркнуть, что если они сложат оружие и сдадутся в плен, то им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации", - заверил Путин.

Несколько дней назад он заявлял, что все украинские военные, захваченные в регионе, "будут рассматриваться как террористы".

Российские солдаты патрулируют территорию в Курской области России после того, как она была занята войсками РФ Фото: Минобороны РФ/AP

В среду российский лидер посетил Курскую область впервые после того, как ВСУ захватили там ряд населенных пунктов в ходе неожиданного трансграничного наступления в августе прошлого года.

По словам известного украинского активиста Сергея Стерненко, российские военные также якобы казнили военнопленных в Курской области.

Украинские СМИ утверждают, что за последнюю неделю было казнено не менее пяти военнопленных на фоне активизации попыток Кремля вернуть уступленные территории.

Путин, со своей стороны, утверждает, что украинские солдаты совершили множество преступлений против мирного населения.

"Мы обращаем внимание на то, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже сказал, квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм", - добавил Путин.

Российская армия при поддержке северокорейских войск близка к тому, чтобы полностью вытеснить украинские подразделения с их плацдарма в Курской области, что станет серьезным поражением для Киева.