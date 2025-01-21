Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"Наш дом горит, а Трамп смотрит в другую сторону": ЕС обеспокоен выходом США из Парижского договора

Архив: горит рождественская ёлка в жилом доме в районе Пасифик-Палисейдс, Лос-Анджелес, 7 января 2025 г.
Архив: горит рождественская ёлка в жилом доме в районе Пасифик-Палисейдс, Лос-Анджелес, 7 января 2025 г.
Авторское право Ethan Swope/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews и EBU, AP
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Решение 47-го президента США выйти из Парижского соглашения по климату и перспективы Европейского зелёного пакта беспокоят многих в Европарламенте.

Решение 47-го президента США выйти из Парижского соглашения по климату и перспективы Европейского зелёного пакта - обсуждали во вторник не только в Давосе на Всемирном экономическом форуме, где находятся многие лидеры ЕС, но и в Европарламенте в Брюсселе.

Вопросов много: нанесёт ли этот указ Трампа удар по мировым усилиям в борьбе с глобальным потеплением, учитывая, что параллельно новая администрация намерена увеличить добычу нефти и газа? Как в этом контексте Евросоюз будет сочетать свои экологические амбиции с потребностями экономического развития?

Мы должны отреагировать. Думаю, понятно, что мы - как Европейский союз - критически относимся к выходу США из Парижского соглашения по климату. Мы не считаем, что это правильный шаг и прогресс, потому что борьба с изменением климата - глобальная задача, мы все в одной лодке
Дэвид Макалистер
депутат Европарламента от Европейской народной партии

Первая администрация Трампа предприняла аналогичный шаг в 2017 году, но президент Джо Байден отменил его в первый же день своего пребывания у власти в 2021-м. Некоторые члены Европарламента советуют оппонентам попытаться понять, что стоит за упорства Трампа.

Для большинства "зелёных", социал-демократов, а также христианских демократов, думаю, это послужит сигналом к изменению "Зелёного пакта", который является огромным препятствием для роста европейской экономики
Адам Билан
депутат Европарламента от фракции Европейских консерваторов и реформистов

Парижское соглашение направлено на ограничение долгосрочного глобального потепления до 1,5 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Судя по данным за 2024 год, этой цели достичь вряд ли удастся.

Прошлый год оказался самым жарким за всю историю наблюдений. И я хотел бы спросить мистера Трампа, как он справится с сильными ветрами Санта-Ана, которые разрушили Лос-Анджелес, учитывая, что он вывел Соединенные Штаты не только из Парижского соглашения по климату, но и из некоторых других договорённостей, направленных на борьбу с изменением климата? Евросоюз должен отнестись к этому очень, очень серьёзно и прямо сейчас
Тонино Пикула
депутат Европарламента от фракции Социал-демократов

Многие лидеры Евросоюза призывают не усугублять неопределенности и как можно более чётко определить свои цели в том, что касается "зелёного пакта", дальнейшие действия и список союзников.

