Может ли бриллиант в вашем обручальном кольце быть из страны в состоянии конфликта, например из России? Может быть, если речь идёт о нелегальном товаре, и в настоящее время существует технология, разработанная в рамках Европейского проекта в Польше, которая в будущем позволит предотвратить нелегальный оборот.

Барбара Дембовская ведёт свой бизнес по продаже бриллиантов в польском городе Познань. Драгоценные камни поставляются только от проверенных поставщиков из Бельгии, Франции или Италии, но на самом деле даже их сертификаты не могут на сто процентов гарантировать их происхождение. Новые технологии, разработанные в лаборатории Nanores во Вроцлаве, являются революционными в этом отношении.

Госпожа Барбара объясняет: «Если брошь, состоящая, скажем, из 20, 30 или 50 камней известной компании, содержит внутри себя информацию об этой компании, например Cartier или Harry Winston, например инициалы, говорящие о том, что эти камни принадлежат этой компании, то в случае кражи этот камень становится непригодным для продажи».

Международная борьба с незаконным оборотом кровавых бриллиантов

Кровавые бриллианты, также известные как конфликтные бриллианты или грязные бриллианты, — это камни, добываемые в зонах военных действий и продаваемые для финансирования вооружённых конфликтов, нарушений прав человека и незаконной деятельности.

Для борьбы с торговлей конфликтными бриллиантами была создана так называемая схема сертификации процесса Кимберли, которая предъявляет строгие требования к отслеживанию бриллиантов, гарантируя, что они поступают из легальных и устойчивых источников, была запущена на международном уровне в 2000 году. Страны-члены должны гарантировать, что импортируемые бриллианты не были добыты на территории стран, находящихся в состоянии конфликта.

В последние годы Европейский союз добавил Россию в список запрещённых стран.

Несмотря на прогресс, у системы есть слабые места. В некоторых районах всё ещё существуют пути отхода и отсутствие контроля, что позволяет кровавым бриллиантам попадать на рынок.

Нанотехнологии в поддержку закона

Технология отслеживания бриллиантов, разработанная Nanores, называется Diamond ID.

это «вероятно, единственная технология в мире, которая может гарантировать безопасность бриллиантов на микроскопическом уровне, с помощью микроструктур, выгравированных под поверхностью бриллианта».

Проект, который обошёлся Nanores более чем в 2,2 миллиона евро, был профинансирован в рамках «политики сплочения» ЕС на сумму почти 1,75 миллиона евро. В рамках проекта протестировали поверхности размером 500x500 микрометров. Микрометр — это миллионная доля метра.

Но зачем нужна эта технология? Какова текущая ситуация и что инновационного в этом проекте?

От шахты до потребителя

«В настоящее время, — отвечает руководитель проекта Магдалена Колда, — алмазы маркируются только после их огранки. Затем на поверхность камня наносится клеймо. Но в начале цикла не ставится никаких опознавательных знаков, и очень важно иметь возможность отследить происхождение алмаза с самого начала».

Цель состоит в том, чтобы иметь возможность выгравировать маркировку внутри алмаза на микроскопическом уровне с момента добычи. Это предотвратит удаление маркировки, поскольку она находится не на поверхности и не видна, а также гарантирует прослеживаемость камня от происхождения до конечного потребителя.

Diamond ID сочетается с другой технологией — «цифровым двойником». Это означает, что цифровая копия маркировки бриллианта будет храниться в базе данных. И именно это вы найдёте на своем бриллианте через пару лет, когда технология будет запатентована и выпущена на рынок. Гарантированно абсолютно этичный бриллиант.