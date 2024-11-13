Россия депортирует украинских детей, чтобы "вырастить новое поколение для армии"

РЕКЛАМА

Десятки тысяч украинских детей были насильно депортированы Россией с начала полномасштабного вторжения, и до сих пор Киеву удалось вернуть только около 1000 из них, сообщил Euronews уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.

Россия начала кампанию по депортации, когда впервые вторглась в Украину в 2014 году, и первый зафиксированный Киевом случай насильственного вывоза украинского ребенка в Россию был зарегистрирован в аннексированном Крыму. Десять лет спустя депортации продолжаются на всех оккупированных Россией территориях Украины.

По словам украинского омбудсмена, главная проблема Киева заключается в проверке информации, которую получают власти.

"Российская Федерация никогда не предоставляла нам никакой информации об украинских детях. Я пытался использовать международные организации. Я отправил массу заявлений и писем во все организации системы ООН, в Международный комитет Красного Креста, чтобы попытаться найти информацию об украинских детях, но безуспешно", - пояснил Лубинец.

На данный момент Украине удалось найти достоверную информацию о 19 546 детях, чтобы подтвердить, что они действительно были насильно депортированы в Россию.

"Список состоит из сирот, детей без родителей, детей с родственниками и родителями на украинской стороне", - пояснил Лубинец.

Что происходит с украинскими детьми после того, как их вывозят в Россию?

Как только украинских детей депортируют в Россию, местные власти пытаются стереть любую связь с их родиной. По его словам, детям "промывают мозги", а их официальные документы изменяют, чтобы родственники не смогли найти и вернуть их домой.

Паспорта, свидетельства о рождении, вся информация тоже меняется на "Россию", - пояснил Лубинец.

И тогда начинается милитаризация. "Все украинские дети должны быть членами молодежных военных организаций Российской Федерации, даже девочки, понимаете", - добавил он.

"Мы видим (в этом) все элементы колониальной политики Российской Федерации против Украины. И я действительно считаю, что главная цель депортации украинских детей для россиян - вырастить новое поколение российской армии".

Путину грозит суд в МУС

Депортация должна быть интерпретирована в контексте военного преступления, прежде всего, пояснил Лубинец.

"Это означает, что Российская Федерация оккупировала украинскую территорию, забрала украинских детей на украинскую территорию и выпустила этих детей на российскую территорию".

И в этом отношении депортационная кампания Москвы, по его словам, квалифицируется как геноцид. "Геноцид как военное преступление имеет пять элементов. Один из элементов - насильственная передача детей из одной этнической группы в другую. Это и есть настоящий геноцид".

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию детей и незаконную передачу детей из оккупированных районов Украины в Россию. США, ЕС и Великобритания ввели санкции против Львовой-Беловой за ее предполагаемую роль в этой схеме.

РЕКЛАМА

Russian President Vladimir Putin meets with Presidential Commissioner for Children's Rights Maria Lvova-Belova at the Kremlin, in Moscow, 31 May 2024 Alexander Kazakov/Sputnik via AP

Москва отрицает все обвинения в том, что дети были вывезены силой.

Сама Львова-Белова заявила, что "усыновила" подростка из Мариуполя, украинского города, разрушенного и захваченного Россией весной 2022 года.

По словам Лубинца, у Киева есть информация, что это не единственный случай, и в этом принимали участие "руководители органов государственной власти Российской Федерации".

И хотя правительство Украины утверждает, что располагает информацией лишь о тысячах украинских детей, депортированных в Россию, Львова-Белова в июле прошлого года сообщила, что с начала полномасштабного вторжения в Россию было "переправлено" около 700 000 украинских несовершеннолетних.

РЕКЛАМА

Лубинец предупреждает, что в опасности может оказаться еще больше детей: "Сейчас, когда более 20% территории Украины находится под российской оккупацией, на этой территории проживает 1,5 миллиона украинских детей. И Российская Федерация может депортировать всех этих детей на российскую сторону".

На вопрос, что Киев может сделать, чтобы предотвратить это, он ответил, что есть только один способ.

"Нам нужно освободить всю территорию Украины", - сказал Лубинец.

РЕКЛАМА

"Только тогда Украина сможет наладить новый механизм получения информации о депортированных детях, и тогда станет известно их реальное количество, а оно будет значительно выше".