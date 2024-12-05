В Йеле установили имена 314 детей, вывезенных Россией из Украины

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Россия изымала, перемещала, подвергала пропагандисткой обработке и отдавала на насильственное усыновление украинских детей: Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья в своем докладе приводит подробности "русификации" несовершеннолетних из Украины, которая, напоминают авторы, была инициирована лично президентом Путиным.

Лишенные дома и гражданства

Исследователи сообщили, что идентифицировали 314 детей, которые стали жертвами российской системы принудительного усыновления и опеки и могут проживать сегодня в 21 регионе РФ (всего же, по данным официального Киева, Россия насильно депортировала почти 20 тысяч детей - прим.). В докладе отмечается: вывезенные из Украины дети в России не фигурируют как украинцы. Для этого Москва внесла поправки в федеральный закон, упростив процедуру предоставления российского гражданства детям из Украины, которые якобы стали сиротами или остались без попечения родителей.

Так, ни в одной из баз данных, проанализированных экспертами Лаборатории гуманитарных исследований, нет информации, указывающей на то, что ребенок родом из Украины или признающей его украинское гражданство/происхождение.

Примерно у половины идентифицированных экспертами детей есть братья и сестры, также занесенные в базы. Зафиксирован как минимум один случай передачи на попечение российскому гражданину троих из четырех детей одной семьи. Четвертый ребенок на момент по-прежнему был открыт для семейного устройства.

От похищения к размещению

В сентябре 2022 года Россия объявила об аннексии четырех украинских регионов: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. К тому времени российские войска уже вывезли украинских детей в места, которые в докладе из Йеля названы "промежуточными пунктами", и внесли их в базы данных для семейного устройства.

"Там действовали три взаимосвязанные базы, одна из которых находится в непосредственном ведении Минобразования, - рассказал Euronews Натаниэль Рэймонд, исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы здравоохранения. - После сентябрьской аннексии они перемещают детей из промежуточных пунктов, по сути, безопасных домов, где они они содержались в течение шести месяцев, и затем заносят их в базу данных". Эксперт подтвердил, что "на тот момент в базу данных попало более 140 детей, многие из которых были переданы в российские семьи" .

Находясь в промежуточных пунктах, украинские дети подвергались принудительному перевоспитанию, уточнил Рэймонд. Это процесс он сравнивает с индоктринацией. "Для мальчиков постарше действовала военная подготовка, в том числе управление транспортными средствами, владение оружием, прыжки с парашютом, - отмечает Рэймонд. - Детей помладше учили русскому, они пели русские песни, им запрещали говорить на украинском языке".

Украинский подросток Богдан Ермохин (справа) держит флаг Украины на украинско-белорусской границе в воскресенье, 19 ноября 2023 года. AP/Ukrainian Presidential Press Office

По меньшей мере 67 из 314 детей из Украины были "натурализованы" как российские граждане после того, как их вывезли в Россию, хотя исследователи допускают, что реальное число формально натурализованных детей значительно выше.

Рэймонд говорит, что многие из детей старшего возраста пытались покинуть Россию, "как только получили гражданство или непосредственно перед тем, как гражданство им навязали, часто не желая идти в армию". Исследователи знают и о ребятах, попавших под контроль россиян в сиво 17 лет. "Сегодня им 20-21 год, они совершеннолетние. Многие пытались вернуться в Украину или в другие страны Западной Европы", - уточняет Реймонд.

Под контролем и на деньги Кремля

В докладе Лаборатории гуманитарных исследований приводятся и самые первые случаи применения Россией стратегии принудительного усыновления, чтобы продемонстрировать: вывоз детей является неотъемлемой частью сценария полномасштабной агрессии против Украины. Из документа следует, что Кремль запустил эту программу в первые недели 2022 года - одновременно с подготовкой к вторжению. Москва наладила системный вывоз детей, в том числе и тех, которых сумели отследить авторы доклада из Йеля. Первыми депортировали учеников двух школ Донбаса, региона, частично оккупированного Россией с 2014 года.

Дети уехали 18 февраля 2022 года, то есть почти за неделю до старта полномасштабной агрессии против Украины.

Дети, предположительно воспитанники детского дома Донецкой области, сидят на кроватях в лагере в Золотой Косе, Ростовская область, 8 июля 2022 г. AP Photo

Главы подконтрольных России так называемых ДНР и ЛНР отдали приказ об эвакуации под предлогом"непосредственной угрозы нападения со стороны украинских вооруженных сил". "Это было напрямую связано и выверено как с военным вторжением, так и, как мы видели на примере баз данных, с шагами по аннексии. И военные, и политические действия, и обращение с детьми - все было заранее синхронизировано", - отмечает Рэймонд.

В докладе отмечается: с мая по октябрь 2022 года украинских детей вывозили с родины под прямым контролем администрации Путина на военно-транспортных самолетах под флагами РФ.

Один из президентских самолетов - иллюстративное фото. Pavel Bednyakov/Sputnik via AP

Рэймонд отмечает, что Путин не только "непосредственно командовал, контролировал ситуацию как глава государства", но и лично вкладывался в программу, предоставлял ресурсы своей администрации.

"Все эти средства, жилье, самолеты... все это подразумевает, что его офис не ограничивался командованием и контролем, но фактически управлял логистикой операции", - резюмирует Рэймоед. - В пользу этого свидетельствует и роль Марии Львовой-Беловой как уполномоченного по правам ребенка, которая, сидя в Кремле, использовала доступные ей ресурсы до того, как программа была официально согласована с Думой. И эти ресурсы поступали из администрации президента".

Пополнить массив обвинений

По данным официального Киева, с начала полномасштабного вторжения Москва насильно депортировала более 19,5 тысяч украинских детей. Однако в действительности их число, скорее всего, гораздо больше, учитывая отсутствие доступа к оккупированным регионам.

Сама Львова-Белова в июле прошлого года заявила, что с начала полномасштабного вторжения в РФ "переправили" около 700 тысяч украинских несовершеннолетних. Цифры могут вырасти с учетом того, что около 1,5 миллиона украинских детей живут на оккупированных территориях и находятся под высоким риском депортации в Россию.

Авторы исследования составили досье с личной информацией по каждому из идентифицированных ими детей. Все документы переданы в офис прокурора МУС, а также в Киев.

Ожидается, что эти сведения усилят массив обвинений в адрес Путина и Львовой-Беловой. В марте 2023 года МУС выдал ордер на их арест по обвинению в незаконной депортации детей из Украины. "Доказательства, которые мы приводим в докладе, переданном в Международный уголовный суд - явные свидетельства предполагаемых преступлений против человечности", - отметил Рэймонд. Теперь свое слово скажет МУС. "Мы же считаем, что дело ясное", - резюмировал эксперт.