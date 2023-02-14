Потерянные дети Украины: журналистское расследование EBU

Сотни украинских детей переправляют в Россию с оккупированных ею территорий на востоке Украины. Кремль говорит о "спасении", Киев заявляет о геноциде. Детей передают в российские семьи с последующим получением ими гражданства. Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова говорит об акте любви к детям-сиротам, о которых некому позаботиться.

Между тем расследование журналистов EBU показало, что у многих из этих детей есть семьи, и, что они были вывезены в Россию обманом или без их согласия.

Билл ван Эсвельд, Human Right Watch: "Не только насильственное перемещение является военным преступлением, но и усыновление детей во время войны также полностью противоречит международному праву. В мае Россия изменила свои законы, чтобы позволить этим детям получить российское гражданство. И так произошло в сотнях случаев".

Женщина спрашивает у группы детей: "Куда мы едем?" Дети отвечают: "Домой".

Говорит одна из "приемных матерей": “Мы будем их корнями. Еще больше ложится на нас ответственности, чтобы стать для них действительно настоящими родителями. Ой, не могу говорить".

Раненых детей также доставляли в фильтрационные лагеря. Александр попал в один из них вместе со своей матерью. Ее допрашивали, и она не прошла проверку. "Нам даже не дали попрощаться", - рассказывает мальчик. Его бабушка перешла через линию фронта и вернула внука. О его матери ничего не известно.

Наталья Мед отправила свою дочку Карину в летний лагерь, ранее организованный назначенными Москвой властями Казачьей Лопани. Наталья смогла снова обнять своего ребенка. Других детей из того же лагеря больше никто не видел.

Журналист: "Как вы думаете, россияне хотят оставить детей?

Наталья Мед, мать Карины: "Да, да, потому что половина уехавших уже делают паспорта и остаются там. Сюда, как говорят, им не разрешают въезжать, но я в это не верю".

Адвокат по правам человека Рид Броуди говорит, что геноцид это больше, чем военное преступление.

Рид Броуди, адвокат по правам человека: "Насильственное перемещение детей, как мы видим, несомненно, является военным преступлением, но это также преступление против человечности, поскольку оно осуществляется широкомасштабно и на систематическом уровне, а также потому, что оно осуществляется в контексте преступлений против человечности".