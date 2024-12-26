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Правозащитники сообщают о тысячах погибших на пути в Испанию в 2024-м

Мигранты переполняют деревянную лодку, направляясь в порт Ла-Рестинга на Канарском острове Эль-Иерро, Испания, понедельник, 19 августа 2024 года.
Мигранты переполняют деревянную лодку, направляясь в порт Ла-Рестинга на Канарском острове Эль-Иерро, Испания, понедельник, 19 августа 2024 года. Авторское право Maria Ximena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Maria Ximena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Orestes Georgiou Daniel и AP
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Испанская группа по защите прав мигрантов Caminando Fronteras утверждает, что в 2024 году более 10 тысяч нелегалов погибли в море, пытаясь добраться до Испании. Основное число жертв приходится на Атлантический маршрут.

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Подавляющее число смертей, о которых Caminando Fronteras сообщила к 15 декабря, произошли на так называемом Атлантическом маршруте (по нему идут люди из Западной Африки к Канарским островам - прим.), который считается самым опасным в мире из-за протяженности, ограниченных средств береговой охраны и многообразия океанских течений. Правозащитники также сообщили о 700 погибших на других маршрутах. При этом общее число жертв увеличилось на 58% по сравнению с 2023 годом годом, говорится в докладе Caminando Fronteras.

Группа собирает данные на основе рассказов семей мигрантов и официальной статистики спасенных. В отчете правозащитников уточняется, что среди погибших - 1538 детей и 421 женщина, а самыми смертоносными месяцами года названы апрель и май. Они также отметили "резкое увеличение" числа судов, отплывающих из Мавритании в 2024 году; именно эта страна станет основным пунктом отправления мигрантов, направляющихся на Канарские острова.

В феврале Испания пообещала выделить Мавритании 210 миллионов евро на помощь в борьбе с контрабандой людьми и предотвращении отплытия нелегалов.

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По данным министерства внутренних дел Испании, к 15 декабря этого года в страну по морю прибыло более 57,7 тысяч мигрантов, что на 12% больше, чем за тот же период 2023 года. Подавляющее большинство шли по Атлантическому маршруту.

Проблемы со сбором данных

Данные Caminando Fronteras значительно превышают статистику других организаций, таких как Missing Migrants Project. Она сообщила, что в 2024 году на том же Атлантическом маршруте пропало 979 мигрантов. Однако, как отмечают эксперты, методы сбора данных в каждой организации могут существенно отличаться, что приводит к различию, иногда очень значительному, цифр.

Так, активисты Caminando Fronteras отмечают, что "семьи мигрантов продолжают сталкиваться с препятствиями [со стороны государственных органов] в реализации их права сообщать о происшествиях". Проект Missing Migrants Project признает, что его исследования "могут охватить лишь небольшую выборку из общего числа мигрантов, перемещающихся по Африке", и отмечает наличие серьезных проблем, которые не позволяют составить более точную картину. Среди них - языковое разнообразие в регионе и низкий уровень использования цифровых средств массовой информации.

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