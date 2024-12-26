Временные ограничения на работу были введены в аэропортах Москвы и Калуги

By Euronews

Как сообщается, причиной введения плана "Ковер" стала угроза атаки беспилотников.

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Временные ограничения были введены на работу аэропортов Москвы и Калуги. Об этом сообщила Росавиация. Речь идет об аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, план "Ковер" был введен из-за угрозы атаки беспилотников. Отложены десятки рейсов на вылет и прилёт.

Ранее Международный аэропорт Казани вводил временные ограничения на работу. Представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Прием и отправка рейсов временно не осуществлялись.

Позже стало известно, что все ограничения на работу московских аэропортов были сняты.