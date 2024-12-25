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На оборонные космические программы в мире тратят больше, чем на гражданские

В 2023 году мировые государственные инвестиции в космос достигнут рекордного уровня в 106 млрд евро, что на 11 % больше, чем в 2022 году.
В 2023 году мировые государственные инвестиции в космос достигнут рекордного уровня в 106 млрд евро, что на 11 % больше, чем в 2022 году. Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Inês Trindade Pereiravideo by Mert Can Yilmaz
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Люксембург остается главным европейским инвестором в космос на фоне меняющихся тенденций в отрасли: в 2023-м расходы на "оборонку" в космосе впервые с 90-х годов превысили бюджеты на гражданскую космонавтику.

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Кто сколько тратит на космос? В глобальном масштабе государственные инвестиции на космические программы в 2023 году достигли рекордных 106 миллиардов евро, что на 11 % больше, чем в 2022 году. Впервые с 1990-х годов расходы на связанные с обороной космические программы превысили бюджет на гражданскую космонавтику. США остаются главным планетарным получателем всех мировых затрат на космос, контролируя 64% общего бюджета. На втором месте Китай с 12%. Европа - на третье месте с 11 -процентной долей в структуре мировых расходов на космос.

В плане соотношения затрат на космос к ВВП страны самый высокий показатель - у Люксембурга. За ним следуют Франция, Италия и Бельгия.

На этом фоне частные инвестиции в космос в 2023 году продолжили идти вниз. В том числе и в Европе: там наблюдается снижение частных вкладов в сектор на 14% по сравнению с 2022 годом, они совокупно достигли суммы в 980 миллионов. В наибольшей степени спад в частном космическом инвестировании коснулся США, но именно Америка получает наибольшую долю суммарного частного бюджета - 60 %; за ней следуют Европа с 16 % и Китай с 9 %.

По данным Европейского космического агентства, в 2023 году был осуществлен 221 орбитальный запуск, что на 18% больше, чем в 2022 году. Успешными оказались в общей сложности 212 запусков.

США осуществили более половины запусков, причем 96 из них провела компания SpaceX. На долю Китая пришлось 67 запусков, что на 5% больше, чем в 2022 году, а Россия осуществила 19 пусков.

Видеомонтаж • Mert Can Yilmaz

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