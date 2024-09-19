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Европарламент призвал снять ограничения на оружие для ВСУ

Разрушения в Запорожье
Разрушения в Запорожье Авторское право Кадр из видео PBC via EBU
Авторское право Кадр из видео PBC via EBU
By Ирина Шелудкова
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В результате новых российских ударов в Украине погибли и пострадали мирные жители.

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На фоне непрекращающихся российских ударов по Украине Европарламент призвал разрешить ВСУ использовать западное оружие против законных военных целей на территории РФ. Резолюцию поддержали 425 депутатов, 131 выступил против, 63 воздержались.

"Без снятия действующих ограничений Украина не сможет в полной мере реализовать свое право на самооборону и останется уязвимой для нападений на свое население и инфраструктуру", — говорится в тексте резолюции.

Евродепутаты также подчеркнули, "что недостаточные поставки боеприпасов и ограничения на их использование рискуют свести на нет результаты усилий, предпринятых до настоящего времени".

В четверг Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Он включает поставку 55 основных боевых танков LEOPARD 1 A5* совместно с Данией и Нидерландами. В сообщении правительства говорится, что Украина ранее получила 22 танка в рамках программы помощи.

В результате российских ударов по Запорожью в ночь на четверг погибла женщина, три человека получили ранения.

В Сумской области два человека погибли, еще двое получили ранения в результате российских обстрелов ночью и утром 19 сентября.

В четверг днем силы РФ нанесли удар управляемой авиационной бомбой по пансионату для престарелых в Сумах, несколько человек пострадали, один раненый скончался в больнице.

Российские силы также атаковали Харьков ракетами и управляемыми авиационными бомбами. Один из ударов был зафиксирован между школой и детсадом в Индустриальном районе города.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу прибудет с визитом в Киев. Она объявила, что Евросоюз предоставит Украине 160 млн евро, чтобы подготовить энергосистему к зиме и защитить от российских ударов.

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