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«Мюнхенский стрелок» был известен австрийской полиции

Полицейские патрулируют возле места происшествия после того, как полиция открыла огонь по подозрительному человеку возле консульства Израиля
Полицейские патрулируют возле места происшествия после того, как полиция открыла огонь по подозрительному человеку возле консульства Израиля Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

18-летний австриец с боснийскими корнями был убит в перестрелке с полицией Мюнхена. Власти подозревают, что он планировал атаковать израильское консульство с помощью старинной винтовки с примкнутым штыком

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Власти Германии назвали имя человека, убитого в четверг в Мюнхене в перестрелке с полицией. Оказалось, что 18-летний Эмрах имеет боснийские корни и хорошо известен правоохранительным органам соседней Австрии.

Там в прошлом году из его телефона изъяли экстремистские материалы, подозревали в связях с группировкой «Исламское государство», но это дело было закрыто. Кроме того, ему запретили носить оружие — хотя деталtq полиция не раскрывает.

Это не помешало Эмраху устроить перестрелку в Мюнхене, рядом с генконсульством Израиля. Он обстрелял пятерых полицейских в этом районе. СМИ сообщают, что Эмрах вооружился старинной винтовкой с примкнутым штыком.

Стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали его. Больше пострадавших не было.

В городе началась масштабная полицейская операция, но, по имеющимся данным, стрелок действовал в одиночку.

Следствие предполагает, что именно израильское диппредставительство было целью нападавшего. Но достоверно мотивы погибшего установить сложно, и полиция предостерегает от поспешных выводов.

Андреас Франкен, пресс-секретарь полиции Мюнхена:

«В данный момент мы не можем ничего сказать о мотиве. Это будет предметом расследования. Сегодняшняя ситуация — очень деликатная, и мы работаем на месте происшествия вместе с силами безопасности».

Консульство, по словам израильских дипломатов, в момент перестрелки было закрыто: четверг был днём памяти жертв теракта на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда палестинские боевики захватили членов израильской сборной. В результате погибли 11 израильтян, офицер полиции и пятеро нападавших.

Совпадение с датой и местом следователи считают доводом в пользу того, что Эмрах собирался напасть именно на израильское представительство.

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