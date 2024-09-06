«Мюнхенский стрелок» был известен австрийской полиции

By Euronews и AP, EBU

18-летний австриец с боснийскими корнями был убит в перестрелке с полицией Мюнхена. Власти подозревают, что он планировал атаковать израильское консульство с помощью старинной винтовки с примкнутым штыком

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Власти Германии назвали имя человека, убитого в четверг в Мюнхене в перестрелке с полицией. Оказалось, что 18-летний Эмрах имеет боснийские корни и хорошо известен правоохранительным органам соседней Австрии.

Там в прошлом году из его телефона изъяли экстремистские материалы, подозревали в связях с группировкой «Исламское государство», но это дело было закрыто. Кроме того, ему запретили носить оружие — хотя деталtq полиция не раскрывает.

Это не помешало Эмраху устроить перестрелку в Мюнхене, рядом с генконсульством Израиля. Он обстрелял пятерых полицейских в этом районе. СМИ сообщают, что Эмрах вооружился старинной винтовкой с примкнутым штыком.

Стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали его. Больше пострадавших не было.

В городе началась масштабная полицейская операция, но, по имеющимся данным, стрелок действовал в одиночку.

Следствие предполагает, что именно израильское диппредставительство было целью нападавшего. Но достоверно мотивы погибшего установить сложно, и полиция предостерегает от поспешных выводов.

Андреас Франкен, пресс-секретарь полиции Мюнхена:

«В данный момент мы не можем ничего сказать о мотиве. Это будет предметом расследования. Сегодняшняя ситуация — очень деликатная, и мы работаем на месте происшествия вместе с силами безопасности».

Консульство, по словам израильских дипломатов, в момент перестрелки было закрыто: четверг был днём памяти жертв теракта на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, когда палестинские боевики захватили членов израильской сборной. В результате погибли 11 израильтян, офицер полиции и пятеро нападавших.

Совпадение с датой и местом следователи считают доводом в пользу того, что Эмрах собирался напасть именно на израильское представительство.