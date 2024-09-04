Пожар в «Гренфелл тауэр»: «некомпетентность и жадность»

By Euronews и AP

«Единой причины нет», — гласят выводы расследования

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Самый смертоносный пожар в Великобритании после Второй мировой войны стал следствием стечения множества обстоятельств, в том числе «некомпетентности, нечестности и жадности»: об этом говорится в докладе по итогам многолетнего общественного расследования.

Команда юристов и экспертов под руководством отставного судьи Мартина Мур-Брика провела более 300 публичных слушаний и изучила около 1600 свидетельских показаний.

14 июля 2017 года на западе Лондона полностью выгорел 24-этажный жилой дом, известный как «Гренфелл тауэр». Жертвами трагедии стали 72 человека. Пожар, вспыхнувший на 4-м этаже, распространился по наружной облицовке на всю высоту здания, по словам свидетелей, за 15 минут.

Горящая высотка, 14 июля 2017 года Matt Dunham/Mischa Saag

Следователи утверждают, что жертв можно было избежать, если бы обслуживание здания и его реконструкция контролировались бы должным образом.

Бетонную высотку построили в 1970-х годах с соблюдением всех норм безопасности того времени. Но за несколько лет до пожара здание реконструировали — и именно выполненную тогда новую наружную облицовку следователи назвали главной причиной трагедии.

Облицовку выполнили из пеноизола с наружными панелями, представляющими собой два листа алюминия с прокладкой из обычного полиэтилена — весьма горючего пластика, который плавится от высоких температур.

Все компании, занимавшиеся этой работой, удостоились самых нелестных эпитетов в материалах расследования.

Производителей изоляции обвиняют в том, что они «подтасовывали результаты проверок безопасности и искажали результаты», «цинично используя недостаток специальных знаний в отрасли», чтобы доказать, что их материал якобы безопасен.

Производитель облицовочных панелей, работавший с этой изоляцией, попросту «скрыл от рынка истинную степень опасности».

Такую облицовку использовали, очевидно, потому, что это было самым дешёвым решением. При этом, по данным следователей, ни на одном уровне принятия не считали безопасность своей ответственностью: архитекторы, инженеры и подрядчики перекладывали ответственность друг на друга.

При этом независимые контролирующие органы, по словам следователей, «были слабы», местные власти особенно не вникали в процесс реконструкции, а выше всех стояло консервативное правительство, которое «игнорировало предупреждения о нарушении правил безопасности из-за стремления к дерегулированию».

Горящая высотка, 14 июня 2017 года Matt Dunham/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Пожарных Лондона ещё в предварительном отчёте, в 2019 году, критиковали за «преступное промедление» с эвакуацией: первоначально жителям указали оставаться в квартирах и ждать спасения. Когда через два часа эвакуацию всё же начали, для многих было уже слишком поздно.

В окончательном отчёте к этому добавили «хроническое отсутствие эффективного управления и руководства», отсутствие должной подготовки к борьбе с высотными пожарами и использование устаревших средств связи.

Трагедия в Гренфелле обострила и дискуссии о неравенстве в Великобритании: Гренфелл, стоящий в одном из самых богатых районов Лондона, был целиком заселён рабочим классом и потомками мигрантов.

Но в отчёте особо указывается, что комиссия не нашла доказательств того, что на какие-либо решения — строителей или пожарных — влияли расовые или иные предрассудки.

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Гренфелл до сих пор стоит: сгоревший остов затянули белой плёнкой Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Пока неизвестно, будут ли выдвинуты официальные обвинения против компаний и лиц, упоминаемых в отчёте.

Полиция ведёт собственное расследование в отношении десятков фигурантов и рассматривает возможность предъявления обвинений в непредумышленном убийстве. По заявлениям правоохранительных органов, судебные разбирательства начнутся в лучшем случае в конце 2026 года.