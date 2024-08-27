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Крушение судна Bayesian: экипаж допрошен, ведутся работы по предотвращению утечки топлива

Все тела погибших при крушении яхты Bayesian подняты на берег. Идёт следствие
Все тела погибших при крушении яхты Bayesian подняты на берег. Идёт следствие Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP
By euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на итальянском языке

Помимо капитана затонувшего судна, который уже находится под следствием, другие члены экипажа также были допрошены прокуратурой. Пока она пытается установить, что произошло в роковую ночь на 19 августа, на яхте работают водолазы, чтобы предотвратить утечку топлива.

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Расследование дела о крушении британского парусника Bayesian, которое произошло в минувший понедельник у берегов Портичелло в районе Палермо, расширяется.

После того, как капитан судна Джеймс Катфилда стал подозреваемым в непредумышленном убийстве, мировые судьи в городе Термини-Имерезе заслушали показания других членов экипажа. Теперь и они могут оказаться под следствием. По некоторым сведениям, в отношении ряда лиц это уже произошло, но пока официальных подтверждений тому нет.

По слухам, старшего помощника капитана судна, 33-летнего нидерландца Тейса Купмана включили в список подозреваемых. На его основании прокуратура Термини-Имерезе может отдать распоряжение о проведении вскрытия тел погибших, что даёт защите право назначить своих консультантов для участия в экспертизах, проводимых экспертами Института судебной медицины в Палермо.

Число жертв кораблекрушения составляет семь человек: шесть пассажиров, включая британского бизнесмена и миллионера Майка Линча и его 18-летнюю дочь Ханну, а также шеф-повар Томаса Рекальдо. Выжили пятнадцать человек, в том числе - члены экипажа и пассажиры. Среди них была Анжела Бакарес, вдова Линча и владелица компании, на которую зарегистрирована яхта.

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Несколько дней допросов

В воскресенье судьи допросили всех членов экипажа яхты. Сотни страниц протоколов на английском языке будут переведены на итальянский, максимум за месяц их должны подготовить для обвинителей.

Джеймс Катфилд будет в третий раз заслушан следователями во вторник в отеле Domina Zagarella в Санта-Флавии, Палермо, где члены экипажа остановились после трагедии. Большинство из них уже покинули или покинут Сицилию в ближайшие несколько часов. Это боцман, два матроса, главный инженер и три девушки хостес.

Капитану и его помощнику придётся задержаться на случай, если у следователей возникнут дополнительные вопросы.

50-летнего Катфилда, уроженца новозеландского Окленда с многолетним опытом шкипера, которого обвиняют в непредумышленном убийстве, решили защищать два известных адвоката: Джованни Риццути из Палермо и Альдо Мордилья из Генуи.

"Джеймс Катфилд очень переживает из-за произошедшего и этого дела, но он полон решимости защищаться от обвинений, выдвинутых против него прокуратурой", - сказал Риццути.

"Непотопляемое судно"

Показания Катфилда и его заместителя Купмана - ключевые в деле и должны помочь установить, что именно произошло в ту роковую ночь, и допостили ли члены экипажа ошибки, когда, как предполагает следствие, шторм застал их врасплох.

Остаётся немало вопросов: почему парусник остался стоять на якоре недалеко от берега, когда прогнозировалась плохая погода? Были ли открыты люки и набралась ли в них вода? Почему пассажиров вовремя не предупредили?

Как могло случиться, что технически оснащённый новейший 56-метровый парусник с самой высокой в мире - 75-метровой - мачтой затонул за считанные секунды?

Главная гипотеза, озвученная сотрудниками службы гражданской обороны, в том, что парусник попал в так называемый водяной смерч или "даунбурст" - локальное погодное явление, которое возникает в грозу.

И всё равно экспертам непонятно, почему судно, построенное итальянской верфью Perini Navi, которое называли непотопляемым, потерпело крушение.

Спасательная операция у берегов Портичелло, Палермо
Спасательная операция у берегов Портичелло, ПалермоSalvatore Cavalli/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

По сообщениям водолазов спасательной службы, которые в течение недели неоднократно опускались в воду для проведения сложных операций и поиска пропавших, подвижный шверт, обеспечивающий устойчивое положение судна, был приподнят. Возможно, это и способствовало затоплению.

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Угроза утечки топлива

В эти часы водолазы береговой охраны по распоряжению прокурора вернулись к осмотру парусника.

Они проводят фотосъёмку каждой детали и проверяют герметичность резервуаров, в которых хранится 18 тонн топлива и масла.

На данный момент утечки не зафиксировано.

"Это экологическая бомба на дне нашего моря", - говорят рыбаки. "Мы все немного обеспокоены", - добавляет мэр Санта-Флавии Джузеппе Д'Агостино.

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Компания Camper & Nicholsons, владеющая Bayesian, также работает над планом спасения затонувшего судна, которое лежит на 49-метровой глубине на правом боку. Первоочередная задача - извлечь содержимое цистерн, чтобы затем без дополнительных рисков поднять яхту на поверхность.

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