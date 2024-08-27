By euronews

Помимо капитана затонувшего судна, который уже находится под следствием, другие члены экипажа также были допрошены прокуратурой. Пока она пытается установить, что произошло в роковую ночь на 19 августа, на яхте работают водолазы, чтобы предотвратить утечку топлива.

РЕКЛАМА

Расследование дела о крушении британского парусника Bayesian, которое произошло в минувший понедельник у берегов Портичелло в районе Палермо, расширяется.

После того, как капитан судна Джеймс Катфилда стал подозреваемым в непредумышленном убийстве, мировые судьи в городе Термини-Имерезе заслушали показания других членов экипажа. Теперь и они могут оказаться под следствием. По некоторым сведениям, в отношении ряда лиц это уже произошло, но пока официальных подтверждений тому нет.

По слухам, старшего помощника капитана судна, 33-летнего нидерландца Тейса Купмана включили в список подозреваемых. На его основании прокуратура Термини-Имерезе может отдать распоряжение о проведении вскрытия тел погибших, что даёт защите право назначить своих консультантов для участия в экспертизах, проводимых экспертами Института судебной медицины в Палермо.

Число жертв кораблекрушения составляет семь человек: шесть пассажиров, включая британского бизнесмена и миллионера Майка Линча и его 18-летнюю дочь Ханну, а также шеф-повар Томаса Рекальдо. Выжили пятнадцать человек, в том числе - члены экипажа и пассажиры. Среди них была Анжела Бакарес, вдова Линча и владелица компании, на которую зарегистрирована яхта.

Несколько дней допросов

В воскресенье судьи допросили всех членов экипажа яхты. Сотни страниц протоколов на английском языке будут переведены на итальянский, максимум за месяц их должны подготовить для обвинителей.

Джеймс Катфилд будет в третий раз заслушан следователями во вторник в отеле Domina Zagarella в Санта-Флавии, Палермо, где члены экипажа остановились после трагедии. Большинство из них уже покинули или покинут Сицилию в ближайшие несколько часов. Это боцман, два матроса, главный инженер и три девушки хостес.

Капитану и его помощнику придётся задержаться на случай, если у следователей возникнут дополнительные вопросы.

50-летнего Катфилда, уроженца новозеландского Окленда с многолетним опытом шкипера, которого обвиняют в непредумышленном убийстве, решили защищать два известных адвоката: Джованни Риццути из Палермо и Альдо Мордилья из Генуи.

"Джеймс Катфилд очень переживает из-за произошедшего и этого дела, но он полон решимости защищаться от обвинений, выдвинутых против него прокуратурой", - сказал Риццути.

"Непотопляемое судно"

Показания Катфилда и его заместителя Купмана - ключевые в деле и должны помочь установить, что именно произошло в ту роковую ночь, и допостили ли члены экипажа ошибки, когда, как предполагает следствие, шторм застал их врасплох.

Остаётся немало вопросов: почему парусник остался стоять на якоре недалеко от берега, когда прогнозировалась плохая погода? Были ли открыты люки и набралась ли в них вода? Почему пассажиров вовремя не предупредили?

Как могло случиться, что технически оснащённый новейший 56-метровый парусник с самой высокой в мире - 75-метровой - мачтой затонул за считанные секунды?

Главная гипотеза, озвученная сотрудниками службы гражданской обороны, в том, что парусник попал в так называемый водяной смерч или "даунбурст" - локальное погодное явление, которое возникает в грозу.

И всё равно экспертам непонятно, почему судно, построенное итальянской верфью Perini Navi, которое называли непотопляемым, потерпело крушение.

Спасательная операция у берегов Портичелло, Палермо Salvatore Cavalli/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

По сообщениям водолазов спасательной службы, которые в течение недели неоднократно опускались в воду для проведения сложных операций и поиска пропавших, подвижный шверт, обеспечивающий устойчивое положение судна, был приподнят. Возможно, это и способствовало затоплению.

РЕКЛАМА

Угроза утечки топлива

В эти часы водолазы береговой охраны по распоряжению прокурора вернулись к осмотру парусника.

Они проводят фотосъёмку каждой детали и проверяют герметичность резервуаров, в которых хранится 18 тонн топлива и масла.

На данный момент утечки не зафиксировано.

"Это экологическая бомба на дне нашего моря", - говорят рыбаки. "Мы все немного обеспокоены", - добавляет мэр Санта-Флавии Джузеппе Д'Агостино.

РЕКЛАМА

Компания Camper & Nicholsons, владеющая Bayesian, также работает над планом спасения затонувшего судна, которое лежит на 49-метровой глубине на правом боку. Первоочередная задача - извлечь содержимое цистерн, чтобы затем без дополнительных рисков поднять яхту на поверхность.