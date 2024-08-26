Капитана затонувшей яхты подозревают в непредумышленном убийстве

By euronews

Прокуратура Термини-Имерезе внесла Джеймса Катфилда, капитана яхты, затонувшей у берегов Палермо, в список подозреваемых.

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Капитан яхты Bayesian Джеймс Катфилд, затонувшей в минувший понедельник в Портичелло, недалеко от Палермо, находится под следствием по обвинению в непредумышленном убийстве. В результате крушения погибли семь человек.

В воскресенье новозеландского шкипера в течение двух часов допрашивали в прокуратуре Термини-Имерезе.

Вопросы, которые необходимо прояснить в связи с кораблекрушением

Содержание слушания прокуратура держит в строжайшем секрете. Слушание длилось более двух часов, в течение которых управляющий парусником отвечал на вопросы о том, был ли открыт люк тендера, то есть дверь, отделяющая тендерное помещение от машинного отделения, о положении подвижного шверта. И, наконец, о том, что произошло в период с 3.50 утра, когда погодные условия начали ухудшаться, до 4.06 утра, когда сработал автоматический сигнал о затоплении.

Также остаются сомнения в том, почему между моментом затопления, установленным точно в 4.06 утра, и запуском сигнальной ракеты прошло 32 минуты (4.38).

Судьи также потребовали разъяснений по поводу контактов между капитаном и членом экипажа, отвечающим за погодные предупреждения, положение яхты и кнопку для опечатывания всех дверей судна.

Начало проведения экспертизы тел погибших запланировано на вторник и продлится до четверга. Экспертизе подвергнутся тела британского магната Майка Линча, его 18-летней дочери Ханны, председателя Morgan Stanley International Джонатана Блумера, его жены Анны Элизабет, адвоката и бывшего прокурора Нью-Йорка Криса Морвилло, его жены Нады и шеф-повара Томаса Рекальдо.