Полиция ФРГ: подозреваемый в нападении в Золингене задержан

By Euronews

Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве трех человек и ранении еще по меньшей мере восьмерых в городе Золинген на западе страны.

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Полиция Германии задержала мужчину, подозреваемого в нападении на посетителей фестиваля в Золингене, в результате которого три человека погибли и еще несколько получили ножевые ранения.

О задержании подозреваемого министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль.

По словам Ройля, подозреваемый сдался полиции, имеются серьезные улики, подтверждающие его вину.

Немецкие СМИ пишут, что это 26-летний сириец, приехавший в Германию в конце 2022 года и подавший заявление о предоставлении убежища.

24 августа группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Золингене. В ее заявлении утверждалось, что оно было совершено в качестве "мести за мусульман в Палестине и других странах".

Полиция получила сообщения о том, что вооруженный ножом мужчина наносит удары случайным прохожим на центральной площади города, вечером в пятницу. Тогда нападавшему удалось скрыться.

В Золингене в пятницу начался "Фестиваль разнообразия", приуроченный к 650-летию города. После нападения и гибели людей праздничные мероприятия были отменены.