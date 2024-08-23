Испания: жара угрожает производству оливкового масла

By Euronews

Из-за волн жары и засухи в Испании производится значительно меньше оливкового масла. Как следствие — растут цены.

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Жара и засуха угрожают производству оливкового масла. Испания — крупнейший в мире поставщик этого продукта — ожидает, что по итогам 2024 года производство оливкового масла в стране упадет на 50%.

В результате создавшегося дефицита на полках магазинов появляются подделки. Кроме того, значительно возросли цены.

Испанские фермеры считают, что сети супермаркетов пользуются ситуацией, чтобы увеличить прибыль за счет потребителей.

"Начальная цена на наш продукт выросла всего на 3%. При этом потребители платят на 59% больше, покупая в крупных супермаркетах", — говорит генсекретарь ассоциации фермеров La Unió Карлес Перис Рамос.

Сами супермаркеты всё отрицают.

"Стоимость оливкового масла virgin весь 2024 год оставалась ниже десяти евро", — подчеркивает директор ассоциации супермаркетов Валенсии Asucova Педро Рейг.

1 июля власти Испании полностью отменили НДС на оливковое масло, но организации по защите прав потребителей утверждают, что цены всё равно остались высокими.

С 2021 года цена оливкового масла в стране выросла в три раза.