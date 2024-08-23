NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Испания: жара угрожает производству оливкового масла

Производство оливкого масла сократилось
Производство оливкого масла сократилось Авторское право Bernat Armangue/AP Photo
Авторское право Bernat Armangue/AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Из-за волн жары и засухи в Испании производится значительно меньше оливкового масла. Как следствие — растут цены.

РЕКЛАМА

Жара и засуха угрожают производству оливкового масла. Испания — крупнейший в мире поставщик этого продукта — ожидает, что по итогам 2024 года производство оливкового масла в стране упадет на 50%.

В результате создавшегося дефицита на полках магазинов появляются подделки. Кроме того, значительно возросли цены.

Испанские фермеры считают, что сети супермаркетов пользуются ситуацией, чтобы увеличить прибыль за счет потребителей.

"Начальная цена на наш продукт выросла всего на 3%. При этом потребители платят на 59% больше, покупая в крупных супермаркетах", — говорит генсекретарь ассоциации фермеров La Unió Карлес Перис Рамос.

Сами супермаркеты всё отрицают.

"Стоимость оливкового масла virgin весь 2024 год оставалась ниже десяти евро", — подчеркивает директор ассоциации супермаркетов Валенсии Asucova Педро Рейг.

1 июля власти Испании полностью отменили НДС на оливковое масло, но организации по защите прав потребителей утверждают, что цены всё равно остались высокими.

С 2021 года цена оливкового масла в стране выросла в три раза.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Индия поддерживает территориальную целостность Украины

Чешско-украинский хор хор собрал более 80 000 евро для солдат

Бельгия не смогла сформировать правительство

Испания оливковое масло Сельское хозяйство