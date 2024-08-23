Мадрид выделит Канарским островам 50 млн евро на помощь мигрантам

By Euronews

Деньги пойдут на помощь несовершеннолетним мигрантам. Почти четверть прибывших в этом году на Канарские острова нелегальных мигрантов — дети или подростки.

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Мадрид выделит Канарским островам 50 миллионов евро, чтобы помочь этой испанской территории в Атлантическом океане позаботиться о тысячах нелегальных мигрантов, многие из которых — дети и подростки без родителей.

Решение было принято по итогам визита на острова премьер-министра Испании Педро Санчеса, который обсудил миграционный кризис с президентом автономии Фернандо Клавихо.

"Мы продолжаем утверждать, что это соглашение — соглашение страны. Это не политическая или территориальная проблема. Это гуманитарная драма, на которую мы должны отреагировать как страна", — заявил Фернандо Клавихо.

Канары — одна из основных точек прибытия в Евросоюз для нелегельных мигрантов из Западной Африки, которые добираются до островов на переполненных лодках.

По официальным данным, с января по середину августа на острова прибыли более 22 тысяч мигрантов без документов. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около пяти тысяч из них — дети, многие из которых потеряли родителей до или во время поездки.

После визита на острова Педро Санчес отправится в Мавританию, Сенегал и Гамбию, чтобы договориться об укреплении сотрудничества с этими странами и ограничении нелегальной миграции.