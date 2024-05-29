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В Исландии началось извержение в районе вулкана Сундхнукур

Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, 29 мая 2024
Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии, 29 мая 2024 Авторское право Birn Oddsson/Iceland Civil Defense via AP
Авторское право Birn Oddsson/Iceland Civil Defense via AP
By Euronews
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На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Посетителей популярного спа-курорта Голубая лагуна эвакуировали.

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В Исландии началось новое извержение вулкана. В среду потоки лавы хлынули из трещины в районе кратеров вулкана Сундхнукур на полуострове Рейкьянес на юго-западе страны.

В регионе объявлено чрезвычайное положение. В целях безопасности власти эвакуировали спа-курорт Голубая лагуна, геотермальную электростанцию Свартсенги и жителей города Гриндавик с 4-тысячным населением.

Над полуостровом также запретили полеты.

По данным метеорологов, струи лавы хлещут на 50 метров вверх из трещины, длина которой — более километра.

Судя по первоначальным данным, извержение началось в том же районе, что и предыдущее: оно продолжалось 54 дня и завершилось в начале мая. Вулканы на геотермальном поле Свартсенги пробудились после практически 800 лет спокойствия.

Самым разрушительным за последнее время стало извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году. Тогда в атмосферу попали огромные облака пепла, что привело к закрытиям воздушного пространства над Европой.

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