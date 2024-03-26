Исландия: извержение вулкана на фоне Северного сияния

By Euronews

Невероятно красиво, но оень опасно. Огненная лава вытекает из вулкана в Исландии на фоне Северного сияния.

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На этих кадрах запечатлено извержение вулкана в исландском городе Гриндавик на фоне Северного сияния. Это природное явление, во время которого на небе можно наблюдать разноцветное свечение.

По равнению с январем и февралем активность вулкана уменьшилась. Метеорологическое бюро Исландии сообщает, что, возможно, глубинный запас магмы и отток лавы достигли равновесия.

В Гриндавике, расположенном на полуострове Рейкьянес, проживали 3800 человек. В ноябре прошлого года из-за угрозы извержения вулкана население было эвакуировано. Также на полуострове произошло несколько землетрясений.