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Европа: еще одно аномальное лето

Лесные пожары на Мадейре
Лесные пожары на Мадейре Авторское право PTRTP via EBU
Авторское право PTRTP via EBU
By Euronews
Опубликовано
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Нынешнее лето принесло европейским странам множество проблем. В Португалии бушуют лесные пожары, Польша преодолевает последствия мощных ливней, Румыния страдает от засухи.

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Уходящее лето запомнится европейцам наводнениями, лесными пожарами и экстремально высокими температурами.

Португалия

В автономном регионе Португалии Мадейра, расположенном на одноименном архипелаге, вот уже неделю не прекращается борьба с огненной стихией. Пламя охватило более трех тысяч гектаров леса. Работу пожарных осложняет сильный ветер. В качестве меры предосторожности из-за риска отравления дымом в безопасные районы эвакуировано около двухсот человек.

Польша

Тем временем на Польшу обрушились небывалые дожди, которые привели к наводнениям. В Варшаве за сутки выпало 120 литров воды на квадратный метр. Таких ливней, по словам метеорологов, не было за все время наблюдений. Дороги затоплены, в том числе трасса, ведущая в аэропорт. Ущерб, причиненный стихией еще предстоит оценить.

Румыния

Румыния переживает сильнейшую за последние годы засуху. Фермерам, пришлось собирать урожай на месяц раньше чем обычно, чтобы растения не высохли полностью. По оценкам экономистов, ущерб хозяйствам, которые выращивают кукурузу, составил не менее 300 миллионов евро. Но есть и еще одна проблема: из-за отсутствия осадков почва стала очень сухой, и подготовить ее к осенним посевам, по словам фермеров, практически невозможно. Власти обещали предоставить сельхозпроизводителям финансовую помощь.

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