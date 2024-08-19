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В Литве началось строительство базы для военных ФРГ

Начало строительства военгородка
Начало строительства военгородка Авторское право LTLT via EVN
Авторское право LTLT via EVN
By Euronews
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В заявлении министерства национальной обороны Литвы говорится, что на полигоне Руднинкай начинается создание крупнейшей военной инфраструктуры в истории страны.

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В рамках усиления восточного фланга НАТО в Литве началось строительство военной базы для немецкой бригады на полигоне Руднинкай.

После вторжения России в Украину в 2022 году Вильнюс и Берлин договорились о постоянном размещении немецкой бригады в Литве.

Официальные лица договорились, что большая часть солдат будет размещена в литовском регионе Руднинкай, а Литва пообещала подготовить необходимую инфраструктуру.

На начальном этапе строительства будет создана важнейшая инфраструктура будущего военного городка.

Ожидается, что в состав бригады войдут около 5 000 солдат. По оценкам Литвы, треть из них приедет с семьями.

В рамках проекта ведется строительство городка с необходимыми объектами для их размещения. Его площадь составит около 200 га.

В заявлении министерства национальной обороны Литвы говорится, что на полигоне Руднинкай начинается создание крупнейшей военной инфраструктуры в истории страны.

Литва планирует, что немецкая бригада на литовской территории может быть окончательно развернута до конца 2027 года.

"Мы создаем значительную архитектуру сдерживания, и это историческое решение Германии разместить бригаду в Литве - лучшее тому подтверждение. Не каждая страна на восточном фланге может заявить о таком крепком партнерстве. Мы гордимся им и сделаем все, чтобы оно стало еще крепче. Это знаменует изменения в процессе планирования НАТО; теперь мы пришли к сдерживанию через отрицание: иметь достаточно сил, чтобы враг даже не думал ступить на территорию Литвы своими грязными сапогами" — заявил министр обороны Лауринас Кащюнас.

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