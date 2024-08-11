Жара в Италии и Франции. Власти бьют тревогу

By Euronews

Европа - наиболее быстро нагревающийся континент. Метеорологи видят причину в изменении климата

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В некоторых регионах Европы стоит сильная жара.

По прогнозам синоптиков, в Италии это самые жаркие выходные в году, а французские власти предупреждают о тепловой волне, охватившей юг и юг-восток страны.

Один из метеорологов говорит, что в этом виновато изменение климата, вызванное деятельностью человека.

Лоренцо Тедичи, метеоролог и медиа-менеджер портала прогнозов погоды Il Mete:

"Человек делает планету теплее с 1850 года, сжигая ископаемое топливо все больше и больше. И вот в последние недели и месяцы мы также наблюдаем частое присутствие африканского антициклона, который также, похоже, связан с изменением климата".

В 28 пострадавших региона Франции направлен дополнительный медперсонал для наблюдения за наиболее уязвимыми группами населения.

Жюли Камуан, медсестра:

"Мы здесь, чтобы напомнить им, что нужно много пить и не допускать обезвоживания, при котором придется вызывать врача или родственников. "

Даниэль Савуарей:

"Когда приходит медсестра, хорошо, что есть кто-то. И если я плохо себя чувствую или устала, я могу ей об этом сказать".

Французы не забыли о трагедии 2003 года, когда от жары и недостаточного внимания к ее влиянию на здоровье скончались около 15 тысяч человек. В первую очередь, это были одинокие пенсионеры, многие - в домах престарелых, не оборудованных кондиционерами.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что 175 000 европейцев, живущих на самом быстро нагревающемся континенте, ежегодно умирают от жары.