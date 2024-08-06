Июльская жара в Токио унесла жизни больше 120 человек

Июль стал самым жарким в Японии за всю историю метеонаблюдений. С тепловым ударом в больницы попали тысячи людей.

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Аномальная жара не спадает в Японии. По официальным данным, в июле в Токио из-за теплового удара погибли больше 120 человек. Большинство из них - люди старше 60 лет. Прошлый месяц выдался самым тёплым за всю историю наблюдений, которые в стране ведутся с 1898 года. Температура была на 2,16 градуса Цельсия выше средней.

Медицинская помощь потребовалась 37 000 японцев.

Во вторник предупреждения в связи с жаркой погодой были объявлены в Токио и западной части Японии. Температура поднялась примерно до +34 в центре столицы.

"Я чувствую, что с каждым годом жаркий период становится длиннее", — сетует житель Киото. "У меня круглые сутки включён кондиционер, даже когда я сплю. Я стараюсь не выходить на улицу", - добавляет он.

Французский турист, демонстрируя купленный в Токио портативный вентилятор, сказал: "Он работает очень, очень хорошо. При такой температуре это необходимость".

По данным местной метеослужбы, в августе жара не спадёт, наоборот - температура будет подниматься. В ближайшие дни в столице страны ожидается +35 и выше.

Японские органы здравоохранения и синоптики рекомендуют жителям и туристам оставаться в помещении, употреблять достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания, и пользоваться кондиционерами.