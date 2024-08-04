Дым в небе над Ливаном на фоне ожиданий эскалации в регионе

By Euronews и AP, EBU

Толпы пассажиров скопились в терминалах аэропорта Бейрута после отмены ряда международных рейсов. Опасения по поводу полномасштабной региональной войны у всех на устах после убийств лидера ХАМАС и высокопоставленного командира "Хезболла". В небе над Ливаном в воскресенье днём был замечен дым.

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Толпы пассажиров скопились в терминалах аэропорта Бейрута после отмены ряда международных рейсов, направлявшихся в Ливан.

Представитель аэропорта сообщил Associated Press, что скопление людей связано в том числе с окончанием высокого летнего сезона, но опасения по поводу полномасштабной региональной войны у всех на устах после убийств лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в среду и высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукура в Бейруте накануне вечером.

В субботу посольства США и Великобритании настоятельно рекомендовали гражданам покинуть Ливан, утром в воскресенье к этим рекомендациям присоединилась Франция.

Министерство иностранных дел также заявило, что существует риск закрытия воздушного пространства и аэропортов Ирана и повторило призыв к французам, "которые все еще находятся в Иране", покинуть страну.

Министры иностранных дел G7 встретились в режиме видеоконференции. "Вместе с нашими партнерами мы выразили серьезную обеспокоенность в связи с недавними событиями, которые угрожают привести к регионализации кризиса, начиная с Ливана", - говорится в заявлении главы итальянской дипломатии. Эммануэль Макрон и король Иордании, со своей стороны, призвали "любой ценой" избежать военной эскалации на Ближнем Востоке.

Родственники погибших в результате взрыва нитрата аммония в порту Бейрута отметили четвёртую годовщину этой техногенной катастрофы, 4 августа 2024 г. Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Министр иностранных дел Иордании встретился в воскресенье в Тегеране с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана. Айман Сафади - первый высокопоставленный иорданский чиновник, посетивший Иран с официальным визитом более чем за 20 лет. Иордания - союзник Запада, её ВС помогли перехватить десятки ракет и беспилотников, выпущенный Ираном по Израилю в апреле.

Иордания, которая граничит с Израилем на востоке, вероятно, окажется на пути любого ответного удара Ирана. Позже состоялась встреча Сафади с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкяном, сообщило государственное телевидение Ирана. Сафади настаивал на том, что напряженность в регионе исчезнет только с прекращением войны в Газе.

Вашингтон в свою очередь заявил, что готов к "любым непредвиденным обстоятельствам". "Пентагон перебрасывает значительные силы в регион, чтобы подготовиться к возможной новой необходимости защитить Израиль от нападения",- уточнил Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности, через два дня после объявления об усилении военного присутствия США на Ближнем Востоке.

Между тем в небе над Ливаном в воскресенье днём был замечен дым. Напряжённость в отношениях между Израилем и "Хезболла" продолжает расти, мир ожидает реакции Ирана и шиитского движения на убийства их руководителей на прошлой неделе. Государственное национальное информационное агентство Ливана сообщило, что в результате удара по электростанции в деревне Аль-Тайбех на юге Ливана возник крупный пожар. В городе Шебаа также виден дым. Сообщается, что израильская артиллерия открыла огонь в ответ на ракеты "Хезболла".

В результате израильских авиаударов по Ливану погибли более 500 человек, большинство из которых были членами "Хезболла", но среди погибших также более 90 гражданских лиц и некомбатантов. С израильской стороны с начала войны в Газе погибли 22 солдата и 22 гражданских лица.