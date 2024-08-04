EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Дым в небе над Ливаном на фоне ожиданий эскалации в регионе

Дым в небе после удара по району Галилеи рядом с израильско-ливанской границей, вид с аннексированных Израилем Голанских высот, 4 августа 2024 г.
Дым в небе после удара по району Галилеи рядом с израильско-ливанской границей, вид с аннексированных Израилем Голанских высот, 4 августа 2024 г. Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Толпы пассажиров скопились в терминалах аэропорта Бейрута после отмены ряда международных рейсов. Опасения по поводу полномасштабной региональной войны у всех на устах после убийств лидера ХАМАС и высокопоставленного командира "Хезболла". В небе над Ливаном в воскресенье днём был замечен дым.

РЕКЛАМА

Толпы пассажиров скопились в терминалах аэропорта Бейрута после отмены ряда международных рейсов, направлявшихся в Ливан.

Представитель аэропорта сообщил Associated Press, что скопление людей связано в том числе с окончанием высокого летнего сезона, но опасения по поводу полномасштабной региональной войны у всех на устах после убийств лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в среду и высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукура в Бейруте накануне вечером.

В субботу посольства США и Великобритании настоятельно рекомендовали гражданам покинуть Ливан, утром в воскресенье к этим рекомендациям присоединилась Франция.

Министерство иностранных дел также заявило, что существует риск закрытия воздушного пространства и аэропортов Ирана и повторило призыв к французам, "которые все еще находятся в Иране", покинуть страну.

Министры иностранных дел G7 встретились в режиме видеоконференции. "Вместе с нашими партнерами мы выразили серьезную обеспокоенность в связи с недавними событиями, которые угрожают привести к регионализации кризиса, начиная с Ливана", - говорится в заявлении главы итальянской дипломатии. Эммануэль Макрон и король Иордании, со своей стороны, призвали "любой ценой" избежать военной эскалации на Ближнем Востоке.

Родственники погибших в результате взрыва нитрата аммония в порту Бейрута отметили четвёртую годовщину этой техногенной катастрофы, 4 августа 2024 г.
Родственники погибших в результате взрыва нитрата аммония в порту Бейрута отметили четвёртую годовщину этой техногенной катастрофы, 4 августа 2024 г. Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Министр иностранных дел Иордании встретился в воскресенье в Тегеране с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана. Айман Сафади - первый высокопоставленный иорданский чиновник, посетивший Иран с официальным визитом более чем за 20 лет. Иордания - союзник Запада, её ВС помогли перехватить десятки ракет и беспилотников, выпущенный Ираном по Израилю в апреле.

Иордания, которая граничит с Израилем на востоке, вероятно, окажется на пути любого ответного удара Ирана. Позже состоялась встреча Сафади с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкяном, сообщило государственное телевидение Ирана. Сафади настаивал на том, что напряженность в регионе исчезнет только с прекращением войны в Газе.

Вашингтон в свою очередь заявил, что готов к "любым непредвиденным обстоятельствам". "Пентагон перебрасывает значительные силы в регион, чтобы подготовиться к возможной новой необходимости защитить Израиль от нападения",- уточнил Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности, через два дня после объявления об усилении военного присутствия США на Ближнем Востоке.

Между тем в небе над Ливаном в воскресенье днём был замечен дым. Напряжённость в отношениях между Израилем и "Хезболла" продолжает расти, мир ожидает реакции Ирана и шиитского движения на убийства их руководителей на прошлой неделе. Государственное национальное информационное агентство Ливана сообщило, что в результате удара по электростанции в деревне Аль-Тайбех на юге Ливана возник крупный пожар. В городе Шебаа также виден дым. Сообщается, что израильская артиллерия открыла огонь в ответ на ракеты "Хезболла".

В результате израильских авиаударов по Ливану погибли более 500 человек, большинство из которых были членами "Хезболла", но среди погибших также более 90 гражданских лиц и некомбатантов. С израильской стороны с начала войны в Газе погибли 22 солдата и 22 гражданских лица.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Германия и Филиппины намерены как можно скорее заключить оборонное соглашение

Новак Джокович - олимпийский чемпион

Зеленский: "Истребители F-16 уже находятся в Украине"

Франция Ливан Война Израиля с ХАМАС Хезболлах